Виталий Петров: «Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар»
Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался об отсутствии российских спортсменов в международных гоночных соревнованиях.
Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА спортсменам из России и Беларуси требуется подписывать специальное письмо, осуждающее проведение СВО, отказываться от любой национальной символики и подразумевающее согласие на ряд других ограничений.
«Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар». Сколько раз наши спортсмены его выигрывали! Мы не последними были, мягко скажем. 19 побед! Но я не только про «Дакар» говорю, а про все виды спорта. Нужно перестать уже бояться наших и вернуть Россию в мировой спорт».
При этом, по мнению Петрова, временная изоляция может пойти российскому автоспорту на пользу:
«Если говорить в целом об автоспорте, то если все сильнейшие пилоты будут соревноваться внутри России, это сильно поднимет внутреннюю конкуренцию и общий уровень гонок. Люди будут пробовать разные классы, привозить новые машины будут, публика новая появится. Мы можем использовать текущую ситуацию как толчок к развитию автоспорта. Тренировать молодежь, чтобы в дальнейшем ее направить дальше. Ведь вечно изоляция не продлится.
Руки нельзя опускать никому. Я понимаю, что ситуация тяжелая, я сам всю жизнь шел к «Формуле-1», хотел выступать в престижнейших автогонках. Так что молодых пилотов я прекрасно понимаю. Но нужно набраться терпения, тренироваться и верить в лучшее. Чтобы, когда будет такая возможность вернуться, нам всем быть готовыми».
«Дакар» впервые за 30 лет без «КАМАЗа», россиян – всего трое. Почему наших не устроил нейтральный статус и за кого теперь болеть?
Что именно парировать? Твои безосновательные заявления? Ты определение нацизма без Гугла хоть помнишь, знайка ты наш?)
Когда развалил страну, всё население загнал под шконку, то, чтобы хоть как-то оправдать себя, придумываешь себе борьбу "с чем-то" и заливаешь это в головы граждан, отрицательно эволюцинировавших. Ну, типа тебя и таких же.
Ещё раз, резюмируя: как только твои пуки станут похожи на подкрепленные чем-то заявления, тогда и будем парировать.
А то выучили слово, двоечники, вставляют куда ни попадя)
Мазепин - водитель маршрутки в лучшем случае)
любой адекватный человек против этой войны
В Дакаре, по сути, было всего две заводские команды - Камаз и Маз. Их финансы нельзя сравнивать с незаводскими командами. А от Камаза в Камазе только деньги и гонщики с техниками...