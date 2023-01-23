Виталий Петров: «Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар»

Первый российский пилот «Формулы-1» высказался об отсутствии российских спортсменов в международных гоночных соревнованиях.

Для участия в соревнованиях под эгидой спортсменам из России и Беларуси требуется подписывать специальное письмо, осуждающее проведение СВО, отказываться от любой национальной символики и подразумевающее согласие на ряд других ограничений.

«Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар». Сколько раз наши спортсмены его выигрывали! Мы не последними были, мягко скажем. 19 побед! Но я не только про «Дакар» говорю, а про все виды спорта. Нужно перестать уже бояться наших и вернуть Россию в мировой спорт».

При этом, по мнению Петрова, временная изоляция может пойти российскому автоспорту на пользу:

«Если говорить в целом об автоспорте, то если все сильнейшие пилоты будут соревноваться внутри России, это сильно поднимет внутреннюю конкуренцию и общий уровень гонок. Люди будут пробовать разные классы, привозить новые машины будут, публика новая появится. Мы можем использовать текущую ситуацию как толчок к развитию автоспорта. Тренировать молодежь, чтобы в дальнейшем ее направить дальше. Ведь вечно изоляция не продлится.

Руки нельзя опускать никому. Я понимаю, что ситуация тяжелая, я сам всю жизнь шел к «Формуле-1», хотел выступать в престижнейших автогонках. Так что молодых пилотов я прекрасно понимаю. Но нужно набраться терпения, тренироваться и верить в лучшее. Чтобы, когда будет такая возможность вернуться, нам всем быть готовыми».

«Дакар» впервые за 30 лет без «КАМАЗа», россиян – всего трое. Почему наших не устроил нейтральный статус и за кого теперь болеть?