Виталий Петров: «Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар»

Теги ФИА КАМАЗ ралли Дакар Виталий Петров Формула-1 Авто

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался об отсутствии российских спортсменов в международных гоночных соревнованиях.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА спортсменам из России и Беларуси требуется подписывать специальное письмо, осуждающее проведение СВО, отказываться от любой национальной символики и подразумевающее согласие на ряд других ограничений.

«Без России ни один чемпионский, ни один олимпийский титул я не считаю действительным. Тем более «Дакар». Сколько раз наши спортсмены его выигрывали! Мы не последними были, мягко скажем. 19 побед! Но я не только про «Дакар» говорю, а про все виды спорта. Нужно перестать уже бояться наших и вернуть Россию в мировой спорт».

При этом, по мнению Петрова, временная изоляция может пойти российскому автоспорту на пользу:

«Если говорить в целом об автоспорте, то если все сильнейшие пилоты будут соревноваться внутри России, это сильно поднимет внутреннюю конкуренцию и общий уровень гонок. Люди будут пробовать разные классы, привозить новые машины будут, публика новая появится. Мы можем использовать текущую ситуацию как толчок к развитию автоспорта. Тренировать молодежь, чтобы в дальнейшем ее направить дальше. Ведь вечно изоляция не продлится.

Руки нельзя опускать никому. Я понимаю, что ситуация тяжелая, я сам всю жизнь шел к «Формуле-1», хотел выступать в престижнейших автогонках. Так что молодых пилотов я прекрасно понимаю. Но нужно набраться терпения, тренироваться и верить в лучшее. Чтобы, когда будет такая возможность вернуться, нам всем быть готовыми».

«Дакар» впервые за 30 лет без «КАМАЗа», россиян – всего трое. Почему наших не устроил нейтральный статус и за кого теперь болеть?

37 комментариев

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Паломей Корзинкин
Ответ Red Line
Ни один путриот не знает, что КамАЗ для гонок использует из отечественного только шильдик)
Почему только шильдик? А деньги?
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sdzrghx
Ответ Red Line
Ещё раз задаю вопрос: Что именно парировать? Твои безосновательные заявления? Ты определение нацизма без Гугла хоть помнишь, знайка ты наш?) Когда развалил страну, всё население загнал под шконку, то, чтобы хоть как-то оправдать себя, придумываешь себе борьбу "с чем-то" и заливаешь это в головы граждан, отрицательно эволюцинировавших. Ну, типа тебя и таких же. Ещё раз, резюмируя: как только твои пуки станут похожи на подкрепленные чем-то заявления, тогда и будем парировать. А то выучили слово, двоечники, вставляют куда ни попадя)
это тоже лирика ).. просил же парировать, если я не прав, но ты и дальше продожаешь пустословить, да ещё и в таком объеме :)... написал бы уж тогда, например, чем именно вас там зомбируют, если ты считаешь, что россияне все зомби :) вот тогда бы и сопоставили мои аргументы и твои :)...
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Red Line
Ответ sdzrghx
это всё лирика )... а парировать тебе действительно нечем получается, только пустые слова и переход на личности :)
Ещё раз задаю вопрос:
Что именно парировать? Твои безосновательные заявления? Ты определение нацизма без Гугла хоть помнишь, знайка ты наш?)
Когда развалил страну, всё население загнал под шконку, то, чтобы хоть как-то оправдать себя, придумываешь себе борьбу "с чем-то" и заливаешь это в головы граждан, отрицательно эволюцинировавших. Ну, типа тебя и таких же.

Ещё раз, резюмируя: как только твои пуки станут похожи на подкрепленные чем-то заявления, тогда и будем парировать.
А то выучили слово, двоечники, вставляют куда ни попадя)
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sdzrghx
Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
это всё лирика )... а парировать тебе действительно нечем получается, только пустые слова и переход на личности :)
+1
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Виталий Кошкин
Странно тут читать удивленные комментарии про него. Зная кем был его папаша абсолютно понятно что эта "власть" и то что она творит ему нравится.
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Red Line
Ответ sdzrghx
парируй, если я не прав ... а не бросайся пустыми фразами.
Комментарий удален
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sdzrghx
Ответ ilia rus
🤡
нечем парировать? только улыбаться и приходится? понимаю :)
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sdzrghx
Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
парируй, если я не прав ... а не бросайся пустыми фразами.
+1
-1
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ilia rus
Ответ sdzrghx
Россия не даст распространиться нацизму по всему миру... она единственная кто противостоит этому... и западу придется считаться с данным фактом.
🤡
+2
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Alexey Vysokov
Ответ Стас Тельных
Он и так чемпион) 21м из 20ти пилотов стать, это чемпионское выступление))))
Первый во втором дивизионе
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Red Line
Ответ Артем Иванов
Ферсаппен за уши притянутый чемпион, спасибо папке, сколько лет он ничего не показывал, потом сделали ему машину. Мазепин с его папкой на 7й год тоже бы выиграли чемп, 100%
О, тут у нас мамкин гадала, папкин катала)

Мазепин - водитель маршрутки в лучшем случае)
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Red Line
Ответ Паломей Корзинкин
Опять про Дакар... В Дакаре, по сути, было всего две заводские команды - Камаз и Маз. Их финансы нельзя сравнивать с незаводскими командами. А от Камаза в Камазе только деньги и гонщики с техниками...
Ни один путриот не знает, что КамАЗ для гонок использует из отечественного только шильдик)
+4
-1
+3
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Red Line
Ответ sdzrghx
Россия не даст распространиться нацизму по всему миру... она единственная кто противостоит этому... и западу придется считаться с данным фактом.
Комментарий удален
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Red Line
Упс, Виталя. Ты тоже оказался зобнутым. Печально, считал тебя адкватом(
+1
-2
-1
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sdzrghx
Ответ Иван Никитенко
в чём проблема подписать письмо против СВО? любой адекватный человек против этой войны
Россия не даст распространиться нацизму по всему миру... она единственная кто противостоит этому... и западу придется считаться с данным фактом.
+2
-6
-4
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Сергей Богатырев
Ответ Иван Никитенко
в чём проблема подписать письмо против СВО? любой адекватный человек против этой войны
а вы у нас кем работаете, что так легко определили критерии адекватности?
+8
-7
+1
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Иван Никитенко
в чём проблема подписать письмо против СВО?
любой адекватный человек против этой войны
+14
-8
+6
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Стас Тельных
Ответ Gnider
Типа Мазепин мог бы претендовать на чемпионство
Он и так чемпион) 21м из 20ти пилотов стать, это чемпионское выступление))))
+11
-1
+10
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Не очень веселый молочник
Виталь, ну молчал же. Ну почти умным казался. Какого тебя понесло?!
+9
-3
+6
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Паломей Корзинкин
Опять про Дакар...
В Дакаре, по сути, было всего две заводские команды - Камаз и Маз. Их финансы нельзя сравнивать с незаводскими командами. А от Камаза в Камазе только деньги и гонщики с техниками...
+11
-2
+9
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Паломей Корзинкин
Тем более в Ф-1!
+1
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Алексей Ко
Ответ Артем Иванов
Не во всех видах спорта мы доминируем, но про Дакар он прав, про лыжи Большунова, гимнастика, синхронное плавание, 3 золота на олимпиаде по тхэквондо и тд и тп, в остальном конкурируем, да где то и проваливаем, но это и есть спорт. И все спортсмены наши поверьте желают вернуться в международные соревнования
Речь в первую очередь о тех чемпионатах где наши на первых ролях, Дакар, Фигурка, хоккей. Это все равно что в Ф1 взять и убрать сильнейшую команду Мерс в период когда они были сильнее всех или Феррари в 2000-2004 или РБ в 2010-2013
+3
-4
-1
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Артем Иванов
Не во всех видах спорта мы доминируем, но про Дакар он прав, про лыжи Большунова, гимнастика, синхронное плавание, 3 золота на олимпиаде по тхэквондо и тд и тп, в остальном конкурируем, да где то и проваливаем, но это и есть спорт. И все спортсмены наши поверьте желают вернуться в международные соревнования
+4
-4
0
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Артем Иванов
Ответ Ебздрогыч
Ферстаппен - вообще водитель маршрутки, ведь ни Петрова, ни Мазепина не было в Формуле-1!
Ферсаппен за уши притянутый чемпион, спасибо папке, сколько лет он ничего не показывал, потом сделали ему машину. Мазепин с его папкой на 7й год тоже бы выиграли чемп, 100%
+3
-4
-1
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Chewey
Ферстаппену срочно каяться и извиняться
+2
0
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