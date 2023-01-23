Льюис Хэмилтон: «У людей не должно быть миллиардных состояний. Ведь этих денег хватит на всех»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что человечеству нужно уделять заметно больше внимания решению проблемы классового неравенства и разделения на богатых и бедных.

По мнению Хэмилтона, в мире слишком много людей живет в нищете и вынуждены голодать, в то время как другие обладают миллиардными состояниями:

«Одна из вещей, с которой я сталкиваюсь каждый день – это сильное неравенство между богатыми и бедными – хотя понятно, что такова жизнь и что так было на протяжении тысяч лет. Даже когда ты просто едешь по улице в Лос-Анджелесе, то видишь огромное количество бездомных.

У людей не должно быть миллиардных состояний. Должен существовать предел того, сколько денег вы можете иметь. Ведь этих денег может хватить на всех. Поэтому нужно каким-то образом разработать закон, который создает более равные условия, уравняет ситуацию для всех. Хотя я не знаю, как можно применить такой закон.

Я встречал голодающих детей. И в такие моменты ты думаешь, как же сильно повезло многим из нас.

В мире много проблем. Есть совершенно удивительные случаи. В то время как ты один и не можешь разорваться. И встает вопрос, какой выбор сделать, на чем сосредоточиться?

У меня ушло очень много времени на то, чтобы в итоге все-таки найти то, что для меня важно. В итоге меня сильно увлекла проблема образования. Я бывал в Индии, в самых бедных районах, вроде Маниллы, видел голодающих маленьких детей – таких же людей, как мы, но не имеющих тех же возможностей. Это разбило мне сердце и я понял, как нам на самом деле повезло.

Я хочу работать с людьми, которые стремятся сделать больше. В мире более ста миллионов детей не имеют возможности получить образование – и вопрос в том, как я могу в этом помочь? Нужно объединять усилия с людьми, которые знают, как решать такие проблемы».

Так, у Хэмилтона есть благотворительный фонд Mission 44, который выделяет средства и помогает детям получить образование в условиях неравенства:

«Я побеждал в «Формуле-1» и это приносило мне счастье. Но потом, когда все возвращалось в норму, появлялось ощущение того, что чего-то не хватает. И это оказалось той самой целью – пониманием того, почему ты оказался здесь, почему тебе предоставили такую платформу. Почему мы были единственными цветными в этом спорте за все время.

Когда я начал говорить о проблеме многообразия, меня начали спрашивать: «Так ты хочешь, чтобы больше цветных людей стали гонщиками?» Но нас (пилотов «Ф-1» всего двадцать, так что нет. Главное, что за эти скрывается 40000-50000 рабочих мест, что за кулисами работает огромное количество инженеров, что там множество потенциальных вакансий. И что вот в этой области разнообразия сильно не хватает. Я хочу помочь изменить эту тенденцию, изменить нарратив, чтобы люди стали задаваться вопросом – почему это вообще происходит, начинали задавать неудобные вопросы, говорить на неудобные темы».

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

50 комментариев

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apurin.anatol
Ответ ХЫЫЫ
Так он вроде не говорил про раздать.
А, то есть все еще гениальнее. Нужно отнять деньги у миллиардеров и просто их сжечь
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Any
Льюис :) молодец, пытается делать, то, что может здесь и сейчас, опираясь на свои возможности.
Но, неравенство будет всегда, как и до этого существовало тысячелетиями и это не изменится, такова жизнь.
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Андрей
Дай мне 90 миллионов. Я помогу тебе стать простым человеком
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as009595@icloud.com
Ответ Viatcheslav
Про фонд смешно, положил небольшую сумму и призывал вкладывать других. Была же история.
Да эти фонды, по большей части дают налоговые льготы, так что у многих богачей, такие всякие карманные фонды,
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as009595@icloud.com
Ответ jonikmus
Какой же мерзкий лицемер , миллиардеры плохие не делятся с нищими ,а вот миллионеры ещё не достаточно богаты чтобы делится.
Может он под нищими имел ввиду как раз таки миллионеров 🤣
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Viatcheslav
Про фонд смешно, положил небольшую сумму и призывал вкладывать других. Была же история.
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anat0lievich
негр, такой негр...
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alex8895
Хэмилтон: У гонщиков не должно быть космовозов. Должен существовать предел того, сколько чемпионских титулов можно иметь. Ведь их может хватить на всех. Поэтому нужно каким-то образом разработать регламент, который создает более равные условия, уравняет ситуацию для всех. Хотя я не знаю, как его будет можно применить.
Я встречал многих пилотов которые за всю карьеру даже не набирали очки. И в такие моменты ты думаешь, как же сильно повезло многим из нас.
+3
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ХЫЫЫ
Ответ apurin.anatol
Кто нибудь прочитайте ему хотябы краткий курс по экономике, чтобы он понял что даже если раскулачить всех миллиардеров и раздать их деньги, это никак не поможет с бедностью, боле того (просто шок и взрыв мозга) наоборот негативно повлияет на экономику и увеличит количество бедных…
Так он вроде не говорил про раздать.
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ХЫЫЫ
Ответ Анатолий Дегтярёв
Инфляция вышла из чата
Ну не в тупую раздать конечно, а если помогать беднейшим районам земли, выделяя деньги на нужные вещи, типа водопровода или нужной техникой, то стало бы гораздо лучше. Они бы тоже стали производить че то и т.п, хотя конечно развитые страны через свои финансовые механизмы все равно постараются уничтожить эти производства. Но это уже другой разговор.
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Иван Алейников
Ответ V12twinturbo
При том, что он уже скорее всего сам миллиардер (если зп за карьеру, рекламные доходы сохранял и инвестировал, а скорее всего так и есть)
Не думаю. Вот Михаэль да, но сейчас не знаю
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vulturecrow
Ответ Cars is my addiction
лол, ты думаешь без финансового рынка и IT не будет промышленности? они бесполезные паразиты которые делают деньги из воздуха. не смеши людей. в союзе не было никаких фондовых рынков, не было вообще IT, а промышленность была лучшей в мире...
это да. и настоящая работа - это уголь разгружать, а не вот эти ваши офисы.
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dw4xbhdgb8
Социализм?))
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Cars is my addiction
Ответ vulturecrow
ну, допустим, Безос, Маск и Гейтс раздают свои миллиарды. но дело в том, что это не пачки баксов под матрасами, это - активы в компаниях. и если они их выведут, чтобы раздать бедным, то кранты Амазону, Тесле, Майкрософту и куче других бизнесов. огромное количество безработных, крах IT, сферы потребления, финансовых рынков. а там накроет и всю промышленность. здравствуй, рост преступности и средние века. а что сделают бедные с этими миллиардами? правильно, проедят и пропьют. а вот именно миллионеры обычно тратят свои деньги не на бизнес, а на дорогие машины и шмотки. умница, Хэм, не зря мама с папой гены скрещивали, эволюцию двигали.
лол, ты думаешь без финансового рынка и IT не будет промышленности? они бесполезные паразиты которые делают деньги из воздуха. не смеши людей. в союзе не было никаких фондовых рынков, не было вообще IT, а промышленность была лучшей в мире...
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Jesse Boy
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Не. Джет он продал после того, как пилот посмел отложить в его персональное очко. Говорят, сэр так и не смог оправиться после столь тяжкой психологической травмы.
Бедняга, Превозмогатель Чёрной Занавески...
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mr_orange
Ответ jonikmus
Какой же мерзкий лицемер , миллиардеры плохие не делятся с нищими ,а вот миллионеры ещё не достаточно богаты чтобы делится.
В смысле лицемер? В новости же написано, что у него есть благотворительный фонд, который помогает детям. Или он должен абсолютно всё отдать?
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Расс
Ответ pavlozinger
да ладно )) Утопия это думать что капитализм вечен . Он изжил себя еще со времен первого картельного соглашения по лампочкам )) Это для оболваненных баранов Коммунизм это "отнять и поделить" а для всего человечества это единственно возможный путь или как говорил Ефремов , не буде ничего.
Хоть один здравомыслящий тут есть.
Не все понимают, про разницу
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apurin.anatol
Ответ pavlozinger
да ладно )) Утопия это думать что капитализм вечен . Он изжил себя еще со времен первого картельного соглашения по лампочкам )) Это для оболваненных баранов Коммунизм это "отнять и поделить" а для всего человечества это единственно возможный путь или как говорил Ефремов , не буде ничего.
Ну и на сладенькое да
«Коммунизм это не про отнять и поделить»
Что буквально каждый раз и происходило во всех сссрах и компучиях с кореями, только еще делили разумеется только со своими)
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Анатолий Дегтярёв
Инфляция вышла из чата
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apurin.anatol
Ответ pavlozinger
А что вы имеете против Ефремова ? )) Вы похоже даже не поняли о ком речь.
Ну учитывая что как правило это такие гениальные персонажи как вестник бури, тубус, Семин и гоблин, то скорее всего это тот самый Ефремов алкаш
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pavlozinger
Ответ apurin.anatol
Источники >trust me bro >Ефремов Занавес
А что вы имеете против Ефремова ? )) Вы похоже даже не поняли о ком речь.
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ Jesse Boy
Говорит лицемер, катающий псину на частном джете.
Не. Джет он продал после того, как пилот посмел отложить в его персональное очко. Говорят, сэр так и не смог оправиться после столь тяжкой психологической травмы.
+1
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Евгений Потапенко
Смешно это слышать именно от него.
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apurin.anatol
Ответ pavlozinger
да ладно )) Утопия это думать что капитализм вечен . Он изжил себя еще со времен первого картельного соглашения по лампочкам )) Это для оболваненных баранов Коммунизм это "отнять и поделить" а для всего человечества это единственно возможный путь или как говорил Ефремов , не буде ничего.
Источники
>trust me bro
>Ефремов
Занавес
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Второй глаз Ватноглазого Джо
> Я бывал в Индии, в самых бедных районах, вроде Маниллы, видел голодающих маленьких детей – таких же людей, как мы, но не имеющих тех же возможностей. Это разбило мне сердце

Слов недостаточно, - чтобы привлечь внимание к голодающим детям, необходим новый пирсинг в губе, с бруликом карат этак в 50. Ну и очередной попугайский шмот тыщ на 100 бакинских, - без этого никак.
+6
-1
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