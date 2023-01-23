Льюис Хэмилтон: «У людей не должно быть миллиардных состояний. Ведь этих денег хватит на всех»

Пилот « » считает, что человечеству нужно уделять заметно больше внимания решению проблемы классового неравенства и разделения на богатых и бедных.

По мнению Хэмилтона, в мире слишком много людей живет в нищете и вынуждены голодать, в то время как другие обладают миллиардными состояниями:

«Одна из вещей, с которой я сталкиваюсь каждый день – это сильное неравенство между богатыми и бедными – хотя понятно, что такова жизнь и что так было на протяжении тысяч лет. Даже когда ты просто едешь по улице в Лос-Анджелесе, то видишь огромное количество бездомных.

У людей не должно быть миллиардных состояний. Должен существовать предел того, сколько денег вы можете иметь. Ведь этих денег может хватить на всех. Поэтому нужно каким-то образом разработать закон, который создает более равные условия, уравняет ситуацию для всех. Хотя я не знаю, как можно применить такой закон.

Я встречал голодающих детей. И в такие моменты ты думаешь, как же сильно повезло многим из нас.

В мире много проблем. Есть совершенно удивительные случаи. В то время как ты один и не можешь разорваться. И встает вопрос, какой выбор сделать, на чем сосредоточиться?

У меня ушло очень много времени на то, чтобы в итоге все-таки найти то, что для меня важно. В итоге меня сильно увлекла проблема образования. Я бывал в Индии, в самых бедных районах, вроде Маниллы, видел голодающих маленьких детей – таких же людей, как мы, но не имеющих тех же возможностей. Это разбило мне сердце и я понял, как нам на самом деле повезло.

Я хочу работать с людьми, которые стремятся сделать больше. В мире более ста миллионов детей не имеют возможности получить образование – и вопрос в том, как я могу в этом помочь? Нужно объединять усилия с людьми, которые знают, как решать такие проблемы».

Так, у Хэмилтона есть благотворительный фонд Mission 44, который выделяет средства и помогает детям получить образование в условиях неравенства:

«Я побеждал в «Формуле-1» и это приносило мне счастье. Но потом, когда все возвращалось в норму, появлялось ощущение того, что чего-то не хватает. И это оказалось той самой целью – пониманием того, почему ты оказался здесь, почему тебе предоставили такую платформу. Почему мы были единственными цветными в этом спорте за все время.

Когда я начал говорить о проблеме многообразия, меня начали спрашивать: «Так ты хочешь, чтобы больше цветных людей стали гонщиками?» Но нас (пилотов «Ф-1» всего двадцать, так что нет. Главное, что за эти скрывается 40000-50000 рабочих мест, что за кулисами работает огромное количество инженеров, что там множество потенциальных вакансий. И что вот в этой области разнообразия сильно не хватает. Я хочу помочь изменить эту тенденцию, изменить нарратив, чтобы люди стали задаваться вопросом – почему это вообще происходит, начинали задавать неудобные вопросы, говорить на неудобные темы».

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