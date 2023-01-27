«Феррари» провела трехдневные тесты на болиде 2021 года – за команду выступили Леклер, Сайнс и Шварцман

Теги Феррари тесты Формула-1 Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Роберт Шварцман Авто

«Феррари» провела трехдневные тесты в рамках подготовки к сезону-2023.

На тестах, которые проходили во Фьорано, команда использовала болид SF21 2021 года.

Первый день на трассе отработал резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, проехавший в общей сложности 77 кругов.

Второй и третий дни на трассе работали уже призовые гонщики команды – Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Проехавшие 119 и 123 круга соответственно.

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