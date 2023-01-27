Фредерик Вассер: «Главной проблемой мотора «Феррари» была надежность, а не мощность. Сообщения про 30 л.с. – это какая-то шутка»

Руководитель «Феррари» опроверг сообщения о том, что после доработки новый двигатель Скудерии стал мощнее на 30 л.с.

По словам Вассера, инженеры «Феррари» занимались улучшением надежности работы силовой установки, в то время как дорабатывать узлы, связанные с мощностью, на данный момент уже запрещено.

«Что можно было сделать – так это улучшить надежность силовой установки. Пока данные со стендовых испытаний хорошие. Но нам нужно дождаться, как машина будет работать на трассе, только тогда мы сможем их подтвердить. К тому же, подождать нужно будет чуть дольше, мы увидим все уже после Гран-при Бахрейна. Ведь в прошлом году первые проблемы проявились только в районе момента проведения Гран-при Майами, или около того. Однако сейчас ситуацию удалось взять под контроль.

Что касается сообщений про 30 л.с. – мне кажется, это какая-то шутка. Мы и правда сделали несколько шагов вперед и добились прогресса, но сделано это было в области надежности силовой установки. Мощность двигателя не была проблемой. Главной проблемой была надежность», – рассказал Вассер.

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?