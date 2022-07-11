Первая победа Леклера за 3 месяца, пожар на болиде Сайнса, Экклстоун извинился за слова о Путине и другие новости Гран-при Австрии

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Австрии «Формулы-1» и других гоночных событий недели.

1. Леклер выиграл гонку, трижды обогнав Ферстаппена, и вернулся на второе место в чемпионате. Сход Сайнса позволил Максу минимизировать потери и финишировать вторым, также нидерландец забрал очко за быстрейший круг. Шарль завоевал третью победу в сезоне и первую после Гран-при Австралии, который случился три месяца назад.

Третьим финишировал Хэмилтон, завоевавший третий подиум подряд и продливший личную антирекордную серию без побед. В квалификации Льюис попал в аварию, как и его напарник Расселл.

2. Мотор Сайнса устроил красочный пожар, и это не единственный повод для беспокойства в Скудерии. Леклер жаловался на проблемы с педалью газа, Магнуссен молился, чтобы двигатель «Феррари» не взорвался. Бинотто обещает решение проблем с надежностью лишь в средне- и долгосрочной перспективе.

3. Герой дня – Шумахер! Мик стал девятым в спринте, после чего возмущался непропуском со стороны Магнуссена, а в гонке обогнал напарника и финишировал шестым.

4. Квалификацию и спринт выиграл Ферстаппен. Также чемпион обогнал Леклера по числу поулов и стал пилотом с наибольшим опытом выступлений за «Ред Булл».

5. Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона оштрафовали на 10 000 евро условно за нарушение инструкций в закрытом парке, Феттель заплатит 25 000 евро за поведение на собрании пилотов.

6. Экклстоун извинился за слова о Путине. Ранее экс-руководитель «Ф-1» сообщал, что готов «словить пулю» за своего друга. Теперь Берни не поддерживает то, что Владимир сделал на Украине.

7. Пресса говорит о расколе в «Феррари» после Гран-при Великобритании: якобы часть сотрудников не хотела отмечать победу Сайнса. Бинотто проверил слухи и вместе с Леклером посмеялся над СМИ.

8. Губерниев стал гоночным комментатором серии РСКГ.

⏱️ Хроника Гран-при: Леклер выиграл гонку «Ф-1» в Австрии, Сайнса подвел мотор

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Другие серии

1. Армстронг выиграл первую гонку «Формулы-2» в Шпильберге. Победителя основного заезда Версхора дисквалифицировали, первое место досталось Сэрджанту, экс-пилот «Ф-1» Мери поднялся на подиум.

2. Кроуфорд стал лучшим по итогам спринта «Формулы-3», Хаджар выиграл воскресную гонку. Смоляр после старта 16-м прорвался на девятое и восьмое места, соответственно.

Яркие цитаты

Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Здорово, когда даже в 37 лет гонщик может наконец-то научиться попадать на апекс»

Гельмут Марко: «Перес не пытается сражаться – идеальный напарник для Ферстаппена»

Эдвард Нортон о Хэмилтоне: «Каждый родитель может сказать: таким надо быть. Величайший в истории, скромный и благородный по отношению к соперникам»

Макс Ферстаппен о штрафах за нарушение границ трассы: «Какая-то шутка. Поставьте барьеры или верните гравий»

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам: «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? Просто в голове не укладывается»

Берни Экклстоун: «Готов был доплачивать Хэмилтону, потому что «Ф-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Франции «Ф-1» с заездами «Ф-2» и Серии W (22-24 июля).

2. Гонки «Формулы E» в Нью-Йорке (16 и 17 июля).

3. Ралли Эстонии WRC (14-17 июля).

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