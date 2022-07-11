Первая победа Леклера за 3 месяца, пожар на болиде Сайнса, Экклстоун извинился за слова о Путине и другие новости Гран-при Австрии

Теги Берни Экклстоун Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Формула-3 Формула-2 Роберто Мери Маттиа Бинотто Кевин Магнуссен Макс Ферстаппен Мик Шумахер Шарль Леклер Джордж Расселл Рихард Версхор Маркус Армстронг Логан Сэрджант Александр Смоляр дайджест автоспорта Исак Хаджар Авто

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Австрии «Формулы-1» и других гоночных событий недели.

1. Леклер выиграл гонку, трижды обогнав Ферстаппена, и вернулся на второе место в чемпионате. Сход Сайнса позволил Максу минимизировать потери и финишировать вторым, также нидерландец забрал очко за быстрейший круг. Шарль завоевал третью победу в сезоне и первую после Гран-при Австралии, который случился три месяца назад.

Третьим финишировал Хэмилтон, завоевавший третий подиум подряд и продливший личную антирекордную серию без побед. В квалификации Льюис попал в аварию, как и его напарник Расселл.

2. Мотор Сайнса устроил красочный пожар, и это не единственный повод для беспокойства в Скудерии. Леклер жаловался на проблемы с педалью газа, Магнуссен молился, чтобы двигатель «Феррари» не взорвался. Бинотто обещает решение проблем с надежностью лишь в средне- и долгосрочной перспективе.

3. Герой дня – Шумахер! Мик стал девятым в спринте, после чего возмущался непропуском со стороны Магнуссена, а в гонке обогнал напарника и финишировал шестым.

4. Квалификацию и спринт выиграл Ферстаппен. Также чемпион обогнал Леклера по числу поулов и стал пилотом с наибольшим опытом выступлений за «Ред Булл».

5. Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона оштрафовали на 10 000 евро условно за нарушение инструкций в закрытом парке, Феттель заплатит 25 000 евро за поведение на собрании пилотов.

6. Экклстоун извинился за слова о Путине. Ранее экс-руководитель «Ф-1» сообщал, что готов «словить пулю» за своего друга. Теперь Берни не поддерживает то, что Владимир сделал на Украине.

7. Пресса говорит о расколе в «Феррари» после Гран-при Великобритании: якобы часть сотрудников не хотела отмечать победу Сайнса. Бинотто проверил слухи и вместе с Леклером посмеялся над СМИ.

8. Губерниев стал гоночным комментатором серии РСКГ.

⏱️ Хроника Гран-при: Леклер выиграл гонку «Ф-1» в Австрии, Сайнса подвел мотор

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии

Другие серии

1. Армстронг выиграл первую гонку «Формулы-2» в Шпильберге. Победителя основного заезда Версхора дисквалифицировали, первое место досталось Сэрджанту, экс-пилот «Ф-1» Мери поднялся на подиум.

2. Кроуфорд стал лучшим по итогам спринта «Формулы-3», Хаджар выиграл воскресную гонку. Смоляр после старта 16-м прорвался на девятое и восьмое места, соответственно.

Яркие цитаты

Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Здорово, когда даже в 37 лет гонщик может наконец-то научиться попадать на апекс»

Гельмут Марко: «Перес не пытается сражаться – идеальный напарник для Ферстаппена»

Эдвард Нортон о Хэмилтоне: «Каждый родитель может сказать: таким надо быть. Величайший в истории, скромный и благородный по отношению к соперникам»

Макс Ферстаппен о штрафах за нарушение границ трассы: «Какая-то шутка. Поставьте барьеры или верните гравий»

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам: «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? Просто в голове не укладывается»

Берни Экклстоун: «Готов был доплачивать Хэмилтону, потому что «Ф-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина»

🔔 Ближайшие гонки

 1. Гран-при Франции «Ф-1» с заездами «Ф-2» и Серии W (22-24 июля).

2. Гонки «Формулы E» в Нью-Йорке (16 и 17 июля).

3. Ралли Эстонии WRC (14-17 июля).

Важные посты в разделе

Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась

В «Ф-1» на трассу прорвались эко-активисты – с сидячей забастовкой против нефти. Болиды пролетали рядом, акцию не поняли даже Феттель и Хэмилтон

«Все мои образы становятся вирусными». У Хэмилтона и Винус Уильямс лучший стилист в мире

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные