Хэмилтон завоевал 3-й подиум подряд и продолжил длиннейшую для себя серию без побед

Пилот Льюис Хэмилтон финишировал третьим на .

Подиум стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» третьим подряд – ту же позицию Льюис занял по итогам уик-эндов в Канаде и Великобритании. В нынешнем сезоне больше трех подиумов подряд зарабатывал лишь лидер чемпионата из .

В то же время Хэмилтон «улучшил» собственный антирекорд по гонкам без побед подряд. По ходу карьеры в «Ф-1» британец трижды выдавал серии по десять Гран-при без первого места. Текущая серия началась на Гран-при Абу-Даби-2021 и продолжается 12 этапов.

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