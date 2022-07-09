Феттель оштрафован на 25000 евро за поведение на собрании пилотов

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил отложенный штраф в размере 25000 евро из-за своего поведения на собрании гонщиков.
Феттель без разрешения покинул собрание пилотов (и ФИА), которое состоялось в 19:30 в пятницу, 8 июля, попутно выразив свое разочарование тем, как данное собрание прошло.
Считается, что Феттель был очень недоволен непоследовательностью в действиях стюардов и гоночной дирекции в отношении политики соблюдения границ трассы.
При этом отмечается, что позже Феттель лично встретился с гоночным директором и принес ему свои извинения.
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