Феттель оштрафован на 25000 евро за поведение на собрании пилотов

Пилот получил отложенный штраф в размере 25000 евро из-за своего поведения на собрании гонщиков.

Феттель без разрешения покинул собрание пилотов (и ), которое состоялось в 19:30 в пятницу, 8 июля, попутно выразив свое разочарование тем, как данное собрание прошло.

Считается, что Феттель был очень недоволен непоследовательностью в действиях стюардов и гоночной дирекции в отношении политики соблюдения границ трассы.

При этом отмечается, что позже Феттель лично встретился с гоночным директором и принес ему свои извинения.

Феттеля вызвали к стюардам за «поведение на собрании гонщиков»

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