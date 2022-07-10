Губерниев прокомментирует гонки РСКГ

Теги Дмитрий Губерниев Российская серия кольцевых гонок Авто

Дмитрий Губерниев станет комментатором Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

РСКГ предвкушает «историческое событие», которое состоится сегодня, 10 июля. Трансляция пройдет на «Матч ТВ» в 16:05 по московскому времени.

«Дмитрий Губерниев, комментирующий гонки?

Мягко говоря, непривычное сочетание – но совсем скоро, а именно в воскресенье после обеда, оно станет реальностью!

Самый известный спортивный комментатор страны будет вместе со зрителями телеканала «Матч ТВ» следить за развитием событий во втором заезде классов «Туринг» и «Супер-продакшн» нижегородского этапа!

Это историческое событие начнется в 16:05 по московскому времени.

А там кто знает – может быть, Дмитрий втянется и будет рассказывать о Брагине и Ладыгине с не меньшими энтузиазмом и эмоциями, чем о звездах мирового биатлона?» – сообщила серия в своей группе во «ВКонтакте».

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