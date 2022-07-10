Губерниев прокомментирует гонки РСКГ

Дмитрий Губерниев станет комментатором Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

РСКГ предвкушает «историческое событие», которое состоится сегодня, 10 июля. Трансляция пройдет на «Матч ТВ» в 16:05 по московскому времени.

, комментирующий гонки?

Мягко говоря, непривычное сочетание – но совсем скоро, а именно в воскресенье после обеда, оно станет реальностью!

Самый известный спортивный комментатор страны будет вместе со зрителями телеканала «Матч ТВ» следить за развитием событий во втором заезде классов «Туринг» и «Супер-продакшн» нижегородского этапа!

Это историческое событие начнется в 16:05 по московскому времени.

А там кто знает – может быть, Дмитрий втянется и будет рассказывать о Брагине и Ладыгине с не меньшими энтузиазмом и эмоциями, чем о звездах мирового биатлона?» – сообщила серия в своей группе во «ВКонтакте».

Сидоркова продолжит карьеру в РСКГ

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram