Магнуссен о проблемах с мотором «Феррари»: «Молился, чтобы он не взорвался»

Пилот испытывал проблемы с двигателем «Феррари» на Гран-при Австрии.

Датчанин сообщил журналисту официального сайта «Формулы-1» Лоренсу Барретто, что трудности проявлялись по ходу всей гонки.

«Я молился богу, чтобы мотор не взорвался, и этого не случилось», – сказал Кевин.

Силовая установка на болиде «Феррари» загорелась на 57-м круге. После этого партнер по Скудерии Шарль Леклер жаловался на проблемы с педалью газа, однако в итоге довел заезд до победы.

«Хаас» второй раз подряд набрал двойные очки: Магнуссен финишировал восьмым, его напарник Мик Шумахер – шестым.

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