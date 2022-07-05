Гельмут Марко: «Перес не пытается сражаться – идеальный напарник для Ферстаппена»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему Серхио Перес – идеальный напарник для .

«Макс может быстро пилотировать любую машину. Вот почему Серхио Перес – идеальный напарник для него. Чеко не пытается сражаться, но делает все возможное. В Баку в прошлом сезоне это привело к победе. Гонщики очень хорошо работают вместе», – сообщил Марко в интервью Red Bulletin.

Марко сравнил Ферстаппена с экс-партнером по «Торо Россо» , ныне выступающим за – испанец так и не получил шанс в :

«Некоторые считали, что Карлоса недооценивают, поднялся протест. Он тоже очень здорово прибавлял, разница между пилотами зачастую была минимальной. Несмотря на меньший опыт, Макс был быстрее, поэтому его перевели в «Ред Булл». Карлосу просто не повезло оказаться напарником Макса.

Он (Макс) очень хороший пилот и очень суровый человек – это от отца [Йоса Ферстаппена]. В Италии ты можешь весь год заниматься картингом. Когда начинался дождь, все перемещались в кафе. Только Макс оставался на трассе и продолжал тренироваться.

После того, как Макс проехал первую гонку в «Ф-1» в возрасте 17 лет, выступать до 18 запретили. Я считаю, что ограничение по возрасту – неверное решение. Если ты талантлив и правильно тренируешься, можешь выступать хоть в 16.

Если говорить о характере, решимости, уверенности в себе и харизме, я бы сравнил его с .

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