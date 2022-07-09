Эдвард Нортон о Хэмилтоне: «Каждый родитель может сказать: таким надо быть. Величайший в истории, скромный и благородный по отношению к соперникам»

Американский актер Эдвард Нортон восхитился человеческими качествами пилота «Мерседеса» .

«Ты неподражаем, Льюис. Величайший в истории и все равно скромный, благородный по отношению к соперникам и коллегам, сосредоточенный на радости, выбирающий путь достоинства, в то время как другие поступают иначе.

Каждый родитель может просто сказать: равняйся на Льюиса Хэмилтона, таким надо быть. Огромное уважение», – написал трехкратный номинант на премию «Оскар», известный по картинам «Бойцовский клуб», «Бердмэн», «Американская история X» и многим другим.

Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил Нортону:

«Вот это да. Спасибо, Эдвард 🙌🏾».

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Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квалификации. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим

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