Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку, Дарувала – 2-й, Сэрджант – 3-й

Теги результаты Карлин Формула-2 ДАМС Трайдент Хайтек Роберто Мери Кампос Рейсинг Према Ван Амерсфорт Джейк Хьюз Рихард Версхор Энцо Фиттипальди Юри Випс Хароуз Джехан Дарувала Логан Сэрджант Фелипе Другович Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Авто

Пилот «Трайдента» Рихард Версхор выиграл основную гонку «Формулы-2» в Австрии.

На старте лидером стал гонщик «Хайтека» Юри Випс, однако эстонец и многие его коллеги вскоре откатились во вторую половину пелотона на подсыхающей трассе, в то время как Версхор, рискнувший со «сликами», переместился на первое место.

Второе место на предпоследнем круге вырвал Роберто Мери, стартовавший 21-м, однако экс-пилот «Формулы-1» получил пятисекундный штраф за нарушение пределов трассы и опустился на пятую строчку. В итоге места на подиуме заняли Джехан Дарувала из «Премы» и представитель «Карлина» Логан Сэрджант.

Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») финишировал 13-м и остался без очков.

Этап 8, Австрия
Ред Булл Ринг, Шпильберг
10 июля 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Рихард Версхор («Трайдент») – 40 кругов
2. Джехан Дарувала («Према») +13,7
3. Логан Сэрджант («Карлин») +14,1
4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +14,6
5. Роберто Мери («Кампос») +15,7
6. Деннис Хаугер («Према») +20,1
7. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +24,2
8. Олли Колдуэлл («Кампос») +26,2
9. Аюму Иваса («ДАМС») +27,2
10. Юри Випс («Хайтек») +27,9
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 154 очка
2. Тео Пуршер – 114
3. Логан Сэрджант – 105
4. Джехан Дарувала – 98
5. Рихард Версхор – 70
 

Формула-2. Австрия. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й

Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные