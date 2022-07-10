Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку, Дарувала – 2-й, Сэрджант – 3-й

Пилот «Трайдента» Рихард Версхор выиграл основную гонку «Формулы-2» в Австрии.
На старте лидером стал гонщик «Хайтека» Юри Випс, однако эстонец и многие его коллеги вскоре откатились во вторую половину пелотона на подсыхающей трассе, в то время как Версхор, рискнувший со «сликами», переместился на первое место.
Второе место на предпоследнем круге вырвал Роберто Мери, стартовавший 21-м, однако экс-пилот «Формулы-1» получил пятисекундный штраф за нарушение пределов трассы и опустился на пятую строчку. В итоге места на подиуме заняли Джехан Дарувала из «Премы» и представитель «Карлина» Логан Сэрджант.
Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») финишировал 13-м и остался без очков.
Формула-2. Австрия. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й
Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й
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