Формула-2. Австрия. Версхор выиграл 2-ю гонку, Дарувала – 2-й, Сэрджант – 3-й

Пилот «Трайдента» Рихард Версхор выиграл основную гонку «Формулы-2» в Австрии.

На старте лидером стал гонщик Юри Випс, однако эстонец и многие его коллеги вскоре откатились во вторую половину пелотона на подсыхающей трассе, в то время как Версхор, рискнувший со «сликами», переместился на первое место.

Второе место на предпоследнем круге вырвал Роберто Мери, стартовавший 21-м, однако экс-пилот «Формулы-1» получил пятисекундный штраф за нарушение пределов трассы и опустился на пятую строчку. В итоге места на подиуме заняли Джехан Дарувала из «Премы» и представитель «Карлина» Логан Сэрджант.

Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») финишировал 13-м и остался без очков.

Этап 8, Австрия

Ред Булл Ринг, Шпильберг

10 июля 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Рихард Версхор («Трайдент») – 40 кругов

2. Джехан Дарувала («Према») +13,7

3. Логан Сэрджант («Карлин») +14,1

4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +14,6

5. Роберто Мери («Кампос») +15,7

6. Деннис Хаугер («Према») +20,1

7. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +24,2

8. Олли Колдуэлл («Кампос») +26,2

9. Аюму Иваса («ДАМС») +27,2

10. Юри Випс («Хайтек») +27,9

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 154 очка

2. Тео Пуршер – 114

3. Логан Сэрджант – 105

4. Джехан Дарувала – 98

5. Рихард Версхор – 70

Формула-2. Австрия. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й

Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й

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