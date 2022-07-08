Расселл врезался в барьеры в квалификации к Гран-при Австрии

Гонщик попал в аварию в третьем сегменте квалификации к Гран-при Австрии.

После столкновения с барьерами сессию прервали красными флагами. Сразу же после возобновления квалификации Расселл вылетел в зону безопасности в десятом повороте и тоже разбил болид, ударившись в ограждение задней частью машины.

Расселл занимал пятое место. Сессию во второй раз остановили красными флагами.

Кроме этого, стюарды отметили, что Джордж «появился на трассе без разрешения». Как предполагает журналист Крис Медланд, судьям не понравилось, что британец прошелся по треку после аварии.

Хэмилтон разбил машину в квалификации к Гран-при Австрии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram