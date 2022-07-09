Маттиа Бинотто о признаках раскола в «Феррари»: «Я проверил – все совсем не так. Мы с Леклером посмеялись над статьями»

опроверг информацию о возможном расколе в «Феррари».

Как сообщала итальянская пресса, некоторые сотрудники Скудерии изначально не хотели праздновать победу на Гран-при Великобритании, так как были разочарованы поражением Шарля Леклера.

«Это неправда. Когда я услышал или прочитал, то удивился. Я проверил – кто знает, может, я что-то упустил. Но я проверил, и все оказалось совсем не так.

Я удивлен и в очередной раз разочарован читать подобное. Публикуются вещи, которые не соответствуют тому, что произошло.

Да, команда не была в полной мере счастлива, ведь мы упустили свой шанс после выезда машины безопасности. Но она была очень счастлива за Карлоса, который одержал свою первую победу, провел фантастический уик-энд в Сильверстоуне, стартовал с поула, а затем [выиграл] Гран-при. Вся команда праздновала с Карлосом. Никаких проблем», – заявил руководитель «Феррари».

Бинотто поделился подробностями ужина с после этапа в Великобритании, где также обсуждали сообщения в СМИ:

«Мы поужинали, вместе посмеялись над статьями в газетах, потому что понимали, что это абсолютно не так. Мы были очень рады встретиться и пообщаться о том, как двигаться вперед, действовать конструктивно и использовать возможности на предстоящих этапах».

Сразу после финиша гонки Леклер и Бинотто тоже поговорили, причем впоследствии Шарль признался, что боссу не понравилось его подавленное настроение.

Бинотто прокомментировал ситуацию:

«Когда Шарль отправлялся на интервью, а я – на подиум, он был так разочарован, что я посоветовал ему не расстраиваться, а улыбаться, ведь он фантастический гонщик, чемпион. В Сильверстоуне он снова доказал свою силу, провел потрясающий заезд – не только защищая позицию в конце, но и пилотируя поврежденную машину на протяжении всей дистанции.

Он должен улыбаться: вновь не повезло, но в других гонках он покажет свою фантастическую скорость и победит».

Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

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