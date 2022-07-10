Формула-3. Австрия. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Смоляр прорвался на 8-е место

Пилот Исак Хаджар одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Шпильберге.

Заезд прошел в дождевых условиях.

Второе место занял лидер чемпионата Виктор Мартен («АРТ»), третьим финишировал представитель «Премы» Оливер Беарман, четвертое – его напарник . Гонщик «МП Моторспорт» прорвался с 16-й стартовой позиции на восьмую и на протяжении большей части дистанции был быстрейшим на трассе, однако очко за быстрый круг в итоге досталось победителю.

Хаджар приблизился к Мартену в личном зачете, завоевав 97 очков против 98 у соотечественника. Вслед за лидерами расположились Леклер (91 балл), Роман Штанек (75) и Джек Кроуфорд (70). Смоляр поднялся на девятую позицию с 34 очками.

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Формула-3. Австрия. Кроуфорд выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 9-й

Формула-3. Австрия. Квалификация. Хаджар выиграл поул, Смоляр – 16-й

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