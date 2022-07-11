Маттиа Бинотто: «Надежность «Феррари» – повод для беспокойства в ближайших гонках, но не в средне- и долгосрочной перспективе»

Руководитель «Феррари» прокомментировал проблемы с надежностью и пожар на болиде Карлоса Сайнса в Австрии.

Бинотто вспомнил неудачу в Баку, когда сошел из-за поломки двигателя, а на машине Сайнса отказала гидравлика.

«По звуку очень похоже на то, что произошло в Азербайджане. В Маранелло упорно работают над решением.

Надежность – повод для беспокойства в ближайших гонках, но не в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку я уверен, что команда способна их решить. У нас очень эффективный двигатель, и есть надежда, что мы сможем сделать ее надежным.

Исправления требуют времени: нужно спроектировать детали, изготовить, проверить на надежность. Нескольких недель недостаточно. В краткосрочной перспективе мы постараемся контролировать километраж компонентов», – сказал Маттиа.

Бинотто доволен двумя победами подряд – Сайнс победил в Сильверстоуне, Леклер оказался сильнейшим в Шпильберге:

«Обе имеют одинаковое значение, ведь в итоге выиграла «Феррари». Нынешний успех очень важен для Шарля, так как было столько упущенных возможностей. Но мне жаль Карлоса – мы могли завоевать дубль.

Мы по-прежнему верим в завоевание обоих титулов, в личном и командном зачетах. Болид конкурентоспособен во всех гонках. Учитывая, какие этапы впереди, нужно верить. У нас боевая команда – это касается технических аспектов, пилотов, механиков на пит-стопах».

«Феррари» способна конкурировать с «Ред Булл» по развитию машины, уверен руководитель Скудерии:

«Ред Булл» привез обновления в Сильверстоун, и ситуация не поменялась. Борьба идет за считанные десятые – может, нас разделяет одна десятая. Когда мы внедряем новинки, они работают. В Англии нам помог даже новый кожух двигателя.

Мы проигрываем по максимальной скорости, в основном из-за эффективности DRS [ ]. Мы обновили свою DRS, привезли новое заднее крыло для Шарля в Канаду и для Карлоса в Англию. Это позволило сократить отставание по скорости на прямых, у соперников минимальное преимущество».

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