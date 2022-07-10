Макс Ферстаппен о штрафах за нарушение границ трассы: «Какая-то шутка. Поставьте барьеры или верните гравий»

Пилот недоволен штрафами за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии.

Ферстаппен признался, что его удивили многочисленные наказания в «Формуле-1», «Формуле-2» и «Формуле-3» по ходу уик-энда. Макс отвечал на вопрос о том, согласен ли он с предложением Джорджа Расселла назначить одного гоночного директора вместо двух.

«Я считаю, важно работать с гонщиками, и не просто упрямо настаивать на своем. Мы хотим улучшить ситуацию для всех, не только боремся ради себя.

Между пилотами прошли хорошие обсуждения, и, в конце концов, по большинству вопросов мнения сходятся. Хотя, конечно, у каждого свой взгляд на определенные вещи.

Но пределы трассы… Разговоры о пределах трассы в этот уик-энд – какая-то шутка. И не только в «Ф-1» – еще в «Ф-2» и «Ф-3». Со стороны легко сказать: оставайтесь между белыми линиями. Звучит просто, но это не так», – заявил чемпион мира.

На Гран-при Австрии Ферстаппена, а также пилотов «Феррари» и Карлоса Сайнса предупредили за нарушение границ трассы. , Пьер Гасли, и Чжоу Гуаньюй получили пятисекундные штрафы.

Макс пояснил свою мысль:

«Когда проезжаешь поворот на такой скорости – а некоторые из них слегка «слепые», – легко заехать за белую линию из-за недостаточной поворачиваемости или износа шин. Но получаешь ли ты преимущество? Может, да, может, нет. И, честно сказать, есть только два или три поворота, где действительно можно проехать чуть шире.

Не думаю, что нам нужны такие обсуждения: о, ты выехал на миллиметр шире, получай штраф или что там еще. Просто поставьте барьеры или верните гравий. К примеру, на выезде из шестого поворота есть гравий – считаю, это здорово.

Есть и другие аспекты. Мы можем улучшить ситуацию для стюардов и тех, кто проверяет нарушения границ трека. Фактически невозможно за всем уследить – нужно привлечь чуть ли не отдельного человека для каждой машины, который наблюдал бы за ней всю гонку. Как минимум на этом автодроме. На каких-то трассах наказания происходят естественным образом: ты выезжаешь широко и попадаешь в гравий. Не думаю, что такие вещи идут на пользу имиджу «Ф-1».

Другой вопрос – гоночные инциденты и все такое. Конечно, возможны улучшения, мы над ними поработаем».

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