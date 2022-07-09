Формула-3. Австрия. Кроуфорд выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 9-й

Гонщик «Премы» Джек Кроуфорд выиграл спринт «Формулы-3» в Шпильберге и одержал свою первую победу в серии.

Вторым финишировал представитель «МП Моторспорт» Кайо Коллет, третьим – Франко Колапинто из .

На старте первое место захватил Хуан-Мануэль Корреа, однако пилот «АРТ» вскоре сошел из-за технических проблем. Лидер чемпионата Виктор Мартен («АРТ») стал восьмым, гонщик «МП Моторспорт» прорвался с 16-й позиции на девятую.

Четвертое место пилота «Премы» позволило ему сократить отставание в личном зачете до минимума. У Мартена 80 очков, его преследуют Леклер (79), Кроуфорд (70), Исак Хаджар (69) и Роман Штанек (67). Смоляр располагается на 11-й строчке с 29 баллами.

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Формула-3. Австрия. Квалификация. Хаджар выиграл поул, Смоляр – 16-й

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