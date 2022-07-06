Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

Бывший пресс-атташе Альберто Антонини рассказал о возможном расколе в итальянской команде.

По словам Антонини, который ссылается на информацию, полученную из своих источников в команде, часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась принимать участие в традиционной церемонии награждения.

Обычно, когда пилотов приглашают на подиум, все сотрудники команды собираются внизу под трибуной.

«Если это действительно правда, то я боюсь, что это не очень хороший знак. Здоровое соперничество в боксах – это всегда неплохо, каждый механик и инженер в первую очередь болеет именно за «своего» пилота. Однако победы всегда должны быть в общих интересах всей команды», – написал Антонини.

Герои и неудачники британского Гран-при: Хэмилтон ворвался в топ-3 по сезону (обогнал напарника!), Риккардо стремительно летит на дно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram