Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона оштрафовали на €10 000 условно за нарушение инструкций в закрытом парке

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Стюарды оштрафовали Шарля Леклера, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

После Гран-при Австрии представителей «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседеса» вызвали к судьям из-за предполагаемого нарушения инструкций в закрытом парке.

Леклер занял первое место в Шпильберге, Ферстаппен финишировал вторым, Хэмилтон – третьим.

Каждый из пилотов получил штраф в размере 10 000 евро условно. Гонщики выплатят данную сумму, если в дальнейшем будут игнорировать инструкции.

Как выяснили судьи, призеры Гран-при Австрии без разрешения взаимодействовали с физиотерапевтами или ассистентами после финиша. Это считается нарушением протокола.

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