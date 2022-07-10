Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона оштрафовали на €10 000 условно за нарушение инструкций в закрытом парке

Стюарды оштрафовали Шарля Леклера, и .

После Гран-при Австрии представителей , и вызвали к судьям из-за предполагаемого нарушения инструкций в закрытом парке.

Леклер занял первое место в Шпильберге, Ферстаппен финишировал вторым, Хэмилтон – третьим.

Каждый из пилотов получил штраф в размере 10 000 евро условно. Гонщики выплатят данную сумму, если в дальнейшем будут игнорировать инструкции.

Как выяснили судьи, призеры Гран-при Австрии без разрешения взаимодействовали с физиотерапевтами или ассистентами после финиша. Это считается нарушением протокола.

Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

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