Формула-2. Австрия. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й

Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Австрии с поула.
Новозеландец опередил гонщика «АРТ» Тео Пуршера и Джека Дуэна из «Виртуози». Вслед за тремя призерами финишировал лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»), пилот «Карлина» Лиам Лоусон сошел.
Формула-2
Этап 8, Австрия
Ред Булл Ринг, Шпильберг
9 июля 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Маркус Армстронг («Хайтек») – 28 кругов
2. Тео Пуршер («АРТ») +1,098
3. Джек Дуэн («Виртуози») +2,169
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +5,053
5. Юри Випс («Хайтек») +11,972
6. Рихард Версхор («Трайдент») +14,832
7. Логан Сэрджант («Карлин») +15,291
8. Аюму Иваса («ДАМС») +15,891
9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +17,538
10. Деннис Хаугер («Према») +19,337
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 154 очка
2. Тео Пуршер – 114
3. Логан Сэрджант – 90
4. Джехан Дарувала – 80
5. Маркус Армстронг – 69
Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram