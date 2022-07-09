Формула-2. Австрия. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й, Дуэн – 3-й

Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Австрии с поула.

Новозеландец опередил гонщика «АРТ» Тео Пуршера и Джека Дуэна из «Виртуози». Вслед за тремя призерами финишировал лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»), пилот «Карлина» сошел.

Формула-2

Этап 8, Австрия

Ред Булл Ринг, Шпильберг

9 июля 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Маркус Армстронг («Хайтек») – 28 кругов

2. Тео Пуршер («АРТ») +1,098

3. Джек Дуэн («Виртуози») +2,169

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +5,053

5. Юри Випс («Хайтек») +11,972

6. Рихард Версхор («Трайдент») +14,832

7. Логан Сэрджант («Карлин») +15,291

8. Аюму Иваса («ДАМС») +15,891

9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +17,538

10. Деннис Хаугер («Према») +19,337

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 154 очка

2. Тео Пуршер – 114

3. Логан Сэрджант – 90

4. Джехан Дарувала – 80

5. Маркус Армстронг – 69

Формула-2. Австрия. Квалификация. Вести выиграл поул, Випс – 2-й, Сэрджант – 3-й

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