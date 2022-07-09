Мик Шумахер: «Хаас» должен был поменять меня местами с Магнуссеном»

недоволен тем, что его не поменяли местами с .

Пилот боролся с из во время спринта на Гран-при Австрии и упустил восьмое место. Если бы Магнуссен пропустил Шумахера, потери позиции не случилось бы, считает Мик.

– Я считаю, нужно это обсудить. Весело было сражаться с Льюисом, однако борьба изначально не должна была происходить. Я ехал достаточно существенно быстрее, так что…

– Вас должны были поменять местами с Кевином?

– Да.

– Вы говорили об этом по радио?

– Да.

– И команда отказала?

– Да.

– Команда объяснила причину?

– Мне еще предстоит это понять.

Шумахер полагает, что смог бы атаковать пилота «Альпин» Эстебана Окона, а не отбиваться от Хэмилтона.

«Я считаю, что мой темп оказался выше, и я должен был ехать впереди. Посмотрим и постараемся понять, почему мы не разменяли позиции. Мне казалось, что я мог бы атаковать Эстебана. В каком-то смысле я спасал его (Магнуссена) задницу от Льюиса. Я надеялся, что он отступит, но этого не произошло, и я оказался в уязвимом положении из-за DRS [Хэмилтона]», – приводит слова немца Autosport.

Гран-при Австрии-2022. Спринт. Ферстаппен выиграл, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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