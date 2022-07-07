Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Здорово, когда даже в 37 лет гонщик может наконец-то научиться попадать на апекс»

Пилот «Ред Булл» пошутил над и его умением управлять гоночным болидов.

В прошлом году Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись друг с другом в скоростном повороте «Стоу» на Гран-при Великобритании – пилот в результате сошел с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на полученный штраф, сумел выиграть гонку.

В этом же году Хэмилтон отпустил «шпильку» в адрес Ферстаппена, когда отмечал момент, в котором он и на полной скорости бок о бок прошли тот же участок трассы, при этом не допустив столкновения.

По словам Ферстаппена, он был рад видеть прогресс Хэмилтона, несмотря на достаточно преклонный для «Формулы-1» возраст семикратного чемпиона.

«Здорово, когда даже в 37 лет гонщик может наконец-то научиться попадать на апекс в повороте! Он умеет учиться, и подает отличный пример молодым пилотам: даже в 37 лет можно учиться новым для себя вещам.

При этом на повторах и фотографиях все прекрасно видно. Шарль оставил ему даже меньше места, чем я в прошлом году – думаю, больше тут даже нечего сказать.

Мне заявления Льюиса кажутся немного грубоватыми, но, в конце концов, это не имеет никакого отношения к моим выступлениям. Я должен сосредоточиться на себе. В этом году у нас все неплохо получается и нужно продолжать работать», – рассказал Ферстаппен.

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