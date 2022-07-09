Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам: «Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? Просто в голове не укладывается»

Пилот рассказал, что не понимает болельщиков, которые радовались его аварии в квалификации к Гран-при Австрии.

«Я не слышал этого во время самой аварии. То есть, в момент аварии и после нее мне нужно было много чего сделать. Но слышать это уже после всего случившегося – я не могу согласиться или оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства.

Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта .

И я очень благодарен за то, что в результате этой аварии не попал в больницу, не получил тяжелых травм. Но нельзя радоваться чьим-то падениям, чьим-то травмам или авариям. Болельщики не должны были так поступать на «Сильверстоуне», хотя там, понятное дело, аварии не было (болельщики радовались развороту Ферстаппена в квалификации), и не должны были так поступать здесь.

Что касается сегодняшней гонки, то на старте у меня возникла пробуксовка колес и я оказался под атаками со стороны соперников вокруг меня. А потом Пьер Гасли просто приехал прямо в меня, в этой ситуации мне было просто некуда деваться. И то же самое в инциденте с Чеко в третьем повороте – мне повезло, что я вообще сумел добраться до финиша, и даже заработал одно очко. После столкновения с Гасли на машине стало хуже работать управление», – рассказал Хэмилтон.

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