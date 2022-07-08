Ферстаппен обогнал Леклера по числу поулов в «Формуле-1»

Пилот выиграл квалификацию к Гран-при Австрии и начнет субботний спринт с первой позиции.

Поул стал для чемпиона «Формулы-1» 16-м в карьере – по этому показателю Макс обогнал гонщика , который завершил квалификацию вторым.

В нынешнем сезоне Ферстаппен завоевал три поул-позиции, Леклер – шесть. В то же время на счету Макса шесть побед против двух у Шарля.

Нидерландец в третий раз подряд выиграл квалификацию в Австрии.

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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