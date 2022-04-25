Первый дубль «Ред Булл» с 2016-го, Большой шлем и звание «спортсмена года» Ферстаппена, Хэмилтон вложился в покупку «Челси» и другие события Гран-при в Имоле

Sports.ru представляет дайджест самых ярких событий Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» и других автоспортивных серий за последнюю неделю.

1. Ферстаппен взял Большой шлем в Имоле. Макс победил в квалификации, спринте и гонке, получил очко за быстрейший круг, лидировал от старта до финиша воскресной гонки и завоевал звание гонщика дня.

2. Макса также признали спортсменом года за чемпионство в 2021-м. Конкурентами Ферстаппена были Левандовски и Джокович.

3. Перес стал вторым на Гран-при Эмилии-Романьи и помог «Ред Булл» завоевать дубль – первый с 2016 года. Хорнер назвал уик-энд одним из лучших в истории «Ред Булл».

Третьим финишировал Норрис из «Макларена» – это первый подиум для британской команды в 2022 году.

4. Ужасный домашний уик-энд для «Феррари»: Леклер упустил третье место, развернувшись в погоне за Пересом, и стал лишь шестым, Сайнс сошел на первом круге после столкновения с Риккардо.

5. Хэмилтон и Серена Уильямс вложили 20 миллионов фунтов в заявку на покупку «Челси». Льюис признал клуб «одним из самых успешных в мире», Тухель приветствует интерес со стороны суперзвезд.

6. Перед этапом в Имоле у Леклера украли элитные часы, когда лидер «Ф-1» фотографировался с фанатами.

7. «Феррари» продлила контракт с Сайнсом до конца 2024 года.

8. Три команды «Ф-1» попросили ФИА расследовать сходства между болидами «Феррари» и «Хааса», босс американской команды Штайнер предложил Федерации проводить проверки хоть каждый день.

9. «Ауди» нацелилась на покупку «Астон Мартин» вместо «Макларена». Лоренс Стролл заинтересован в продаже команды, утверждают источники.

⏱️ Хроника гонки: у «Ред Булл» – первый дубль за 6 лет, Ферстаппен выиграл в Имоле, Перес отразил атаки Леклера

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2022

Главные цитаты

Кирилл Дементьев: «Можно провести гонки на комбайнах на призы Лукашенко на «Сочи Автодроме»

Льюис Хэмилтон: «Кто-то говорит, что у меня никогда не было плохих болидов. Были – например, «Макларен» 2009 года»

Руководитель «Альфа Таури»: «Квят хотел сразу показать несправедливость перевода в «Торо Россо», Гасли в большей мере принял ситуацию»

Серхио Перес: «Если календарь расширится еще сильнее, я точно больше не буду выступать в «Ф-1»

Другие серии

1. Куартараро выиграл Гран-при Португалии MotoGP, в квалификации быстрейшим был Зарко.

2. Армстронг победил в спринте «Ф-2» в Имоле, Пуршер стал сильнейшим в воскресенье.

3. Смоляр не набрал очки в «Ф-3». Первую гонку выиграл Колапинто, вторую - Штанек.

4. Рованпера выиграл Ралли Хорватии WRC, Грязин – 10-й.

5. «Матч ТВ» приостановил трансляции NASCAR из-за того, что сигнал доставляется через Великобританию.

🔔 Ближайшие гонки

1. Первый в истории Гран-при Майами «Ф-1» – на следующей неделе (6-8 мая).

2. Гран-при Испании MotoGP (29 апреля – 1 мая).

3. Этап «Формулы E» в Монако (30 апреля).

4. Гран-при Алабамы «Индикара» (29 апреля – 1 мая).

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