Формула-2. Имола. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Хаугер – 3-й

Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Имоле.
Новозеландец опередил пилотов «Премы» Джехана Дарувалу и Денниса Хаугера, около полусекунды до подиума не хватило Рою Ниссани из «ДАМС». Фелипе Другович («МП Моторспорт») отыграл семь позиции и стал пятым, что позволило ему сохранить лидерство в чемпионате.
Этап 3, Имола
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
23 апреля 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Маркус Армстронг («Хайтек») – 25 кругов
2. Джехан Дарувала («Према») +1,4
3. Деннис Хаугер («Према») +2,2
4. Рой Ниссани («ДАМС») +2,8
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +7,0
6. Логан Сэрджант («Карлин») +9,8
7. Тео Пуршер («АРТ») +12,3
8. Лиам Лоусон («Карлин») +12,8
9. Аюму Иваса («ДАМС») +13,4
10. Фредерик Вести («АРТ») +17,7
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 49 очков
2. Лиам Лоусон – 35
3. Джехан Дарувала – 33
4. Рихард Версхор – 32
5. Маркус Армстронг – 30
6. Юри Випс – 30
Формула-2. Имола. Квалификация. Випс взял поул, Иваса – 2-й, Дуэн – 3-й
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