Формула-2. Имола. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Хаугер – 3-й

Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Имоле.

Новозеландец опередил пилотов «Премы» Джехана Дарувалу и Денниса Хаугера, около полусекунды до подиума не хватило Рою Ниссани из «ДАМС». Фелипе Другович («МП Моторспорт») отыграл семь позиции и стал пятым, что позволило ему сохранить лидерство в чемпионате.

Этап 3, Имола

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

23 апреля 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Маркус Армстронг («Хайтек») – 25 кругов

2. Джехан Дарувала («Према») +1,4

3. Деннис Хаугер («Према») +2,2

4. Рой Ниссани («ДАМС») +2,8

5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +7,0

6. Логан Сэрджант («Карлин») +9,8

7. Тео Пуршер («АРТ») +12,3

8. Лиам Лоусон («Карлин») +12,8

9. Аюму Иваса («ДАМС») +13,4

10. Фредерик Вести («АРТ») +17,7

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 49 очков

2. Лиам Лоусон – 35

3. Джехан Дарувала – 33

4. Рихард Версхор – 32

5. Маркус Армстронг – 30

6. Юри Випс – 30

Формула-2. Имола. Квалификация. Випс взял поул, Иваса – 2-й, Дуэн – 3-й

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