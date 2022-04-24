WRC. Рованпера выиграл Ралли Хорватии, Грязин – 10-й

Калле Рованпера одержал победу на Ралли Хорватии, опередив Отта Тянака и Тьерри Невилля.
Российский гонщик Николай Грязин занял десятое место по итогам этапа.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Хорватии
21-24 апреля 2022 года
Топ-10
1. Калле Рованпера («Тойота») – 2:48.21,5
2. Отт Тянак («Хендэ») +4,3
3. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.21,0
4. Крейг Брин («Форд») +3.07,3
5. Элфин Эванс («Тойота») +3.46,0
6. Такамото Кацута («Тойота») +8.08,5
7. Йоан Россель («Ситроен») +10.01,0
8. Кайетан Кайетанович («Шкода») +11.01,2
9. Эмиль Линдхольм («Шкода») +11.11,9
10. Николай Грязин («Шкода») +11.48,5
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