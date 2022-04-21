«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом до конца 2024 года

Гонщик продолжит представлять Скудерию как минимум до конца сезона-2024.

Команда объявила о новом соглашении с испанцем. Предыдущий контракт действовал до конца нынешнего года.

Сайнс выступает за «Феррари» с сезона-2021 и шесть раз поднимался на подиум в составе итальянской команды. Ранее Карлос гонялся за «Торо Россо», и .

Напарником испанца по-прежнему будет . Контракт лидера «Формулы-1» также рассчитан до конца 2024 года.

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