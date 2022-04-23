Льюис Хэмилтон: «Кто-то говорит, что у меня никогда не было плохих болидов. Были – например, «Макларен» 2009 года»

Пилот «Мерседеса» рассказал о том, насколько велики проблемы команды в работе с новой машиной.

Хэмилтон сравнил текущий болид «Мерседеса» с машиной 2009 года. Тогда после завоевания титула, в «Макларене» построили крайне неудачную машину и в первой половине сезона лучшими результатами Хэмилтона стали четвертое, шестое и седьмое места.

Однако ко второй половине сезона в «Макларене» смогли исправить ситуацию, после чего Хэмилтон сумел выиграл гонки в Венгрии и Сингапуре.

«Некоторые люди, которые сейчас смотрят гонки, порой заявляют о том, что у меня просто никогда не было плохих болидов. Уверяю вас, были. Болид «Макларена» 2009 года был очень, очень далеко по скорости от лидеров. Это худшая машина, за рулем которой я когда-либо выступал.

Нынешний болид не так уж далеко ушел от той машины. Но я думаю, что у нашего болида большой потенциал. Как было и с тем болидом «Макларена», со временем мы все исправили и вернулись в борьбу, вернулись в игру. И сейчас я абсолютно уверен, что наша команда может с этим справиться.

Тогда, в 2009 году, я готовился к своему третьему сезону в «Ф-1», мы перешли на болиды совершенно нового поколения. Помню, как вернулся к работе в январе-феврале – и как ребята в руководстве отдела аэродинамики и технического отдела говорили, что мы уже достигли цели.

Новый регламент говорил о том, что в 2009 году уровень прижимной силы должен снизиться на 50 процентов. И они спроектировали болид так, чтобы он потерял 50 процентов прижима! И когда в феврале люди говорили, что цель уже достигнута, мне казалось, что здесь все-таки что-то не так.

Но тогда я был не столь опытным пилотом. Ну а потом мы, понятное дело, приехали на первые тесты и поняли, что остальные команды вообще почти не потеряли в прижимной силе в сравнении с прошлым сезоном. Ну и они такие: «Вот черт, теперь надо работать, чтобы это отыграть». А сделать это можно было за счет разработки двойного диффузора. Который мы в итоге все-таки сделали.

Конечно, сейчас ситуация отличается от того, что было в 2009 году. Потому что команда не говорила себе, что уже достигла цели. Мы не знали, как будут действовать другие команды. Наши инженеры разработали весьма инновационную конструкцию. И данные из аэродинамической трубы говорили нам, что уровень прижимной силы будет очень хорошим.

И, к сожалению, выехав на реальную трассу мы этого не увидели. Потому что в аэродинамической трубе, например, не было никакого галопирования. И мы столкнулись с этим феноменом. А исправить эту проблему гораздо сложнее, чем можно себе представить. Но, опять же, это все равно не убьет нас, а сделает сильнее. Так или иначе, но мы найдем решение этой проблемы», – рассказал Хэмилтон.

Мощная схватка Леклера и Ферстаппена: лидер «Феррари» уничтожил шины, долго отбивался, но все же не сдержал Макса

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram