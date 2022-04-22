Тухель об участии Хэмилтона и Серены в покупке «Челси»: «Я большой их поклонник. Фантастические спортивные личности»

высказался об участии Льюиса Хэмилтона и Серены Уильямс в покупке «Челси».

Ранее стало известно, что Хэмилтон и Уильямс инвестировали по 10 миллионов фунтов в одну из заявок на приобретение лондонского клуба.

«Я слышал, что они являются частью этого процесса. Но пока что не могу вам сказать больше.

Я большой поклонник этих людей. Они фантастические спортивные личности, проявившие себя не только на корте и на гоночной трассе, но и за их пределами.

Они берут на себя ответственность и являются выдающимися спортивными личностями в своей деятельности. За это они получают наше большое уважение, мое большое уважение.

Но у меня нет абсолютно никакого представления о том, что происходит и какую роль они играют в этом процессе», – сказал главный тренер «Челси».

Льюис Хэмилтон хочет купить акции «Челси». А ведь он с детства за «Арсенал»