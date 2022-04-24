Формула-3. Имола. Штанек выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 15-й

Пилот «Трайдента» Роман Штанек выиграл основную гонку «Формулы-3» в Имоле.

Штанек боролся за лидерство с пилотом Оливером Бермэном и опередил соперника за круг до финиша. Бермэн в итоге пропустил и напарника по «Преме» Джека Кроуфорда, а затем столкнулся с Греруаром Соси из «АРТ». Кроуфорд занял второе место, третьим стал Исак Хаджар («Хайтек»). из «Премы» прорвался с 21-го места на старте на пятое.

Российский пилот «МП Моторспорт» стартовал 15-м и поднялся в группу лидеров в начале гонки за счет дождевых покрышек. Тем не менее, команда решила быстро избавиться от шин для дождя на подсыхающей трассе. Смоляр опустился в хвост пелотона и смог подняться лишь до 15-го места.

Заезд неоднократно прерывался инцидентами и появлением виртуальной или реальной машины безопасности. Гонщик Зейн Мэлони, стартовавший с поула, ошибся на одном из рестартов и сошел с первого места.

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Лидером чемпионата остался пилот «АРТ» Виктор Мартен, однако Леклер сравнялся с ним по очкам (34 балла). Также в топ-5 располагаются Штанек (33), Кроуфорд (32) и Хаджар (31). Смоляр занимает 11-е место с 11 очками.

Формула-3. Имола. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 9-й

Формула-3. Имола. Квалификация. Мэлони выиграл поул, Смоляр – 15-й

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