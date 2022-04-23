«Ауди» нацелилась на покупку «Астон Мартин». Лоренс Стролл заинтересован в продаже команды (F1-Insider)

«Ауди» сместила внимание с на «Астон Мартин», сообщает F1-Insider.

Концерн «Фольксваген» намерен участвовать в «Формуле-1» двумя брендами – «Ауди» и «Порше» – с 2026 года. Предполагалось, что «Ауди» выкупит одну из команд, а «Порше» станет производителем силовых установок, однако данная информация еще не подтверждена.

«Макларен» долгое время считался приоритетным вариантом для «Ауди», но эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер утверждает, что команда не готова полностью уступать контроль над принятием решений. Таким образом, потенциальное соглашение становится все более непривлекательным для «Ауди».

По информации F1-Insider.com, главным кандидатом на сотрудничество с «Ауди» стал «Астон Мартин». Владелец команды Лоренс Стролл весьма заинтересован в продаже. Если стороны не договорятся, «Ауди» может приобрести (выступает под брендом ) или .

Также сообщается, что сделка между «Порше» и «Ред Булл» практически неизбежна. Силовые установки будут производить совместными усилиями на базе Red Bull Powertrains в Милтон-Кейнсе. Советник Гельмут Марко подтвердил, что «Фольксваген» дал согласие на сотрудничество.

Совет директоров «Фольксвагена» официально одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше» (RacingNews365)

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