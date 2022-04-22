Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Стартовый порядок спринта. Начало – в субботу в 17:30

Первый спринт «Формулы-1» в 2022 году пройдет в субботу 23 апреля перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Спринт в Имоле определит стартовый порядок воскресного Гран-при. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

23 апреля 2022 года

Спринт

Стартовый порядок