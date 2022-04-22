Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Стартовый порядок спринта. Начало – в субботу в 17:30

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Первый спринт «Формулы-1» в 2022 году пройдет в субботу 23 апреля перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Спринт в Имоле определит стартовый порядок воскресного Гран-при. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
23 апреля 2022 года
Спринт
Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Кевин Магнуссен («Хаас»)

5. Фернандо Алонсо («Альпин»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Серхио Перес («Ред Булл»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Мик Шумахер («Хаас»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги: взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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