Кристиан Хорнер: «Уик-энд в Имоле – один из лучших в истории «Ред Булл»

считает, что дубль в Имоле войдет в историю «Ред Булл».

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, спринт и гонку с быстрейшим кругом, занял второе место по итогам Гран-при Эмилии-Романьи.

«Фантастический результат – всего одного очка не хватило до максимально возможного. Первое и третье места вчера, дубль сегодня, очко за лучший круг – нам как раз был необходим такой реванш после разочаровывающего уик-энда в Австралии. Команда феноменально себя проявила. Мы пошли на риск, внедрив пару мелких деталей – это непросто, когда у тебя только одна практика.

Оба гонщика выступили невероятным образом. И Макс, и Чеко пилотировали превосходно, сделали дубль. Это заслуга команды, которая блестяще сработала в плане стратегии, но также и ребят на базе в Милтон-Кейнсе. После разочарования в Австралии мы показали один из лучших результатов в своей истории», – утверждает руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» сделал дубль впервые с 2016 года

Макс Ферстаппен: «Мы хорошо поработали как команда, этот дубль – вполне заслуженный результат»

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