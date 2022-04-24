Формула-2. Имола. Пуршер выиграл 2-ю гонку и возглавил чемпионат, Фиттипальди – 2-й, Бошунг – 3-й, Випс и Лоусон сошли

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Хайтек Рой Ниссани Према Давид Бекман Ральф Бошунг Рихард Версхор Энцо Фиттипальди Джек Дуэн Клемент Новалак Юри Випс Хароуз Фредерик Вести Джехан Дарувала Логан Сэрджант Виртуози Лиам Лоусон Фелипе Другович Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Авто

Пилот «АРТ» Тео Пуршер выиграл основную гонку «Формулы-2» в Имоле.

Пуршер переиграл гонщика «Хароуза» Энцо Фиттипальди и Ральфа Бошунга из «Кампоса». Заезд, многократно прерывавшийся выездом машины безопасности, завершился в режиме сэйфти-кара.

Деннис Хаугер («Према») и Джек Дуэн («Виртуози»), начавшие гонку в группе лидеров, сошли после столкновения на старте. Обладатель поул-позиции Юри Випс из «Хайтека» проиграл старт, а на шестом круге закончил заезд в барьерах. Аварией закончили гонку пилот «ДАМС» Рой Ниссани, прорвавшийся на старте с шестого места на первое и имевший неплохие шансы на победу, а также один из лидеров чемпионата Лиам Лоусон («Карлин»).

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович потерял лидерство в личном зачете после десятого места в Имоле – его обогнал Пуршер.

Этап 3, Имола
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
24 апреля 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Тео Пуршер («АРТ») – 35 кругов
2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +0,3
3. Ральф Бошунг («Кампос») +0,7
4. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +1,4
5. Аяму Иваса («ДАМС») +1,8
6. Фредерик Вести («АРТ») +2,1
7. Логан Сэрджант («Карлин») +2,5
8. Давид Бекман («Хароуз») +3,2
9. Джехан Дарувала («Према») +4,1
10. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,3
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Тео Пуршер – 52
2. Фелипе Другович – 50
3. Джехан Дарувала – 36
4. Лиам Лоусон – 35
5. Рихард Версхор – 32
6. Ральф Бошунг – 32
 

Формула-2. Имола. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Хаугер – 3-й

Формула-2. Имола. Квалификация. Випс взял поул, Иваса – 2-й, Дуэн – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные