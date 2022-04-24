Формула-2. Имола. Пуршер выиграл 2-ю гонку и возглавил чемпионат, Фиттипальди – 2-й, Бошунг – 3-й, Випс и Лоусон сошли

Пилот «АРТ» Тео Пуршер выиграл основную гонку «Формулы-2» в Имоле.

Пуршер переиграл гонщика «Хароуза» Энцо Фиттипальди и Ральфа Бошунга из «Кампоса». Заезд, многократно прерывавшийся выездом машины безопасности, завершился в режиме сэйфти-кара.

Деннис Хаугер («Према») и («Виртуози»), начавшие гонку в группе лидеров, сошли после столкновения на старте. Обладатель поул-позиции из «Хайтека» проиграл старт, а на шестом круге закончил заезд в барьерах. Аварией закончили гонку пилот «ДАМС» Рой Ниссани, прорвавшийся на старте с шестого места на первое и имевший неплохие шансы на победу, а также один из лидеров чемпионата («Карлин»).

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович потерял лидерство в личном зачете после десятого места в Имоле – его обогнал Пуршер.

Этап 3, Имола

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

24 апреля 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Тео Пуршер («АРТ») – 35 кругов

2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +0,3

3. Ральф Бошунг («Кампос») +0,7

4. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +1,4

5. Аяму Иваса («ДАМС») +1,8

6. Фредерик Вести («АРТ») +2,1

7. Логан Сэрджант («Карлин») +2,5

8. Давид Бекман («Хароуз») +3,2

9. Джехан Дарувала («Према») +4,1

10. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,3

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Тео Пуршер – 52

2. Фелипе Другович – 50

3. Джехан Дарувала – 36

4. Лиам Лоусон – 35

5. Рихард Версхор – 32

6. Ральф Бошунг – 32

Формула-2. Имола. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Хаугер – 3-й

Формула-2. Имола. Квалификация. Випс взял поул, Иваса – 2-й, Дуэн – 3-й

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