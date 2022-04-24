Формула-2. Имола. Пуршер выиграл 2-ю гонку и возглавил чемпионат, Фиттипальди – 2-й, Бошунг – 3-й, Випс и Лоусон сошли

Пилот «АРТ» Тео Пуршер выиграл основную гонку «Формулы-2» в Имоле.
Пуршер переиграл гонщика «Хароуза» Энцо Фиттипальди и Ральфа Бошунга из «Кампоса». Заезд, многократно прерывавшийся выездом машины безопасности, завершился в режиме сэйфти-кара.
Деннис Хаугер («Према») и Джек Дуэн («Виртуози»), начавшие гонку в группе лидеров, сошли после столкновения на старте. Обладатель поул-позиции Юри Випс из «Хайтека» проиграл старт, а на шестом круге закончил заезд в барьерах. Аварией закончили гонку пилот «ДАМС» Рой Ниссани, прорвавшийся на старте с шестого места на первое и имевший неплохие шансы на победу, а также один из лидеров чемпионата Лиам Лоусон («Карлин»).
Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович потерял лидерство в личном зачете после десятого места в Имоле – его обогнал Пуршер.
Формула-2. Имола. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Хаугер – 3-й
Формула-2. Имола. Квалификация. Випс взял поул, Иваса – 2-й, Дуэн – 3-й
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