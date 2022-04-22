Хэмилтон подтвердил вложения в покупку «Челси»: «Это отличная возможность. Один из самых успешных клубов в мире»

Пилот Льюис Хэмилтон прокомментировал интерес к покупке футбольного клуба «Челси».

Накануне Sky Sports сообщил, что Хэмилтон и победительница 23 турниров Большого Шлема Серена Уильямс инвестировали по 10 миллионов фунтов в одну из заявок на приобретение «Челси».

«Да, – ответил семикратный чемпион «Формулы-1» на вопрос о том, соответствует ли данная информация действительности. – Я футбольный фанат с детства и играл в футбол, наверное, с четырех лет до 17, выступал за свою школьную команду.

Мы играли в футбол рядом с местом, где я жил, и я очень хотел вписаться в компанию. Все дети болели за разные команды и помню, что я менял предпочтения, когда был маленьким. Однажды я пришел домой, и сестра, можно сказать, врезала мне несколько раз в плечо и сказала, что я должен болеть за «Арсенал».

В пять или шесть лет я стал фанатом «Арсенала». Мой дядя – большой поклонник «синих», и мы часто ходили на матчи «Арсенала» и «Челси».

В целом я фанат спорта. Футбол – самый значимый вид спорта в мире, а «Челси» – один из самых больших и успешных клубов в мире. Когда я услышал, что есть такой шанс, то подумал: «Вау, это просто отличная возможность».

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