Ферстаппен взял второй Большой шлем в «Ф-1» и выиграл все гонки 2022 года, в которых финишировал

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал Большой шлем в Имоле.

Ферстаппен выиграл поул-позицию, показал быстрейший круг в гонке и лидировал от старта до финиша, победив в гонке. Большой шлем стал для нидерландца вторым в карьере – аналогичное достижение он установил в прошлом году в Австрии.

Кроме этого, Макс выиграл все гонки, в которых финишировал в этом сезоне: два Гран-при и спринт перед Гран-при Эмилии-Романьи.

На прошлом этапе в Австралии Большой шлем взял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Это первый случай в истории «Формулы-1», когда на двух Гран-при подряд Шлемы завоевывают разные пилоты и команды.

С 2011 года все гонщики, бравшие Шлем, становились чемпионами по ходу того же сезона – теперь эта традиция прервется благодаря достижениям Леклера и Ферстаппена.

Лишь три действующих пилота помимо Макса и Шарля завоевывали Большие шлемы: Льюис Хэмилтон (6 раз), Себастьян Феттель (4) и Фернандо Алонсо (1).

Все гонщики с Большими шлемами с 2011 года брали титул «Ф-1» в тот же сезон. В Австралии Шлем завоевал Леклер

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