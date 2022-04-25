Ферстаппен взял второй Большой шлем в «Ф-1» и выиграл все гонки 2022 года, в которых финишировал

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал Большой шлем в Имоле.
Ферстаппен выиграл поул-позицию, показал быстрейший круг в гонке и лидировал от старта до финиша, победив в гонке. Большой шлем стал для нидерландца вторым в карьере – аналогичное достижение он установил в прошлом году в Австрии.
Кроме этого, Макс выиграл все гонки, в которых финишировал в этом сезоне: два Гран-при и спринт перед Гран-при Эмилии-Романьи.
На прошлом этапе в Австралии Большой шлем взял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Это первый случай в истории «Формулы-1», когда на двух Гран-при подряд Шлемы завоевывают разные пилоты и команды.
С 2011 года все гонщики, бравшие Шлем, становились чемпионами по ходу того же сезона – теперь эта традиция прервется благодаря достижениям Леклера и Ферстаппена.
Лишь три действующих пилота помимо Макса и Шарля завоевывали Большие шлемы: Льюис Хэмилтон (6 раз), Себастьян Феттель (4) и Фернандо Алонсо (1).
Все гонщики с Большими шлемами с 2011 года брали титул «Ф-1» в тот же сезон. В Австралии Шлем завоевал Леклер
Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох
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