Ферстаппен – спортсмен года по версии Laureus. Левандовски, Джокович и Брэди были его конкурентами

Чемпион «Формулы-1» получил престижный приз Laureus в номинации «Спортсмен года».

Помимо пилота на награду претендовали легендарный квотербек и семикратный чемпион «Супербоула» Том Брэди, пловец , нападающий мюнхенской «Баварии» , легкоатлет и первая ракетка мира .

Ранее награду получали гонщики «Ф-1» (дважды), и .

Роберт Левандовски получил приз за уникальные достижения, а – за выдающуюся карьеру.

Спортсменкой года названа ямайская бегунья Элейн Томпсон, трехкратная олимпийская чемпионка Токио-2020.

В категории «Прорыв года» приз достался британской теннисистке , выигравшей US Open.

Шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса номинировали на премию в категории «Возвращение года». Пилот пропустил сезон-2020 из-за травмы и операций, а в 2021-м выиграл три Гран-при. Приз Laureus достался 13-летней скейтбордистке Скай Браун, которая завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио и стала самой молодой медалисткой в истории Великобритании. За год до этого спортсменка восстанавливалась после перелома черепа.

«Мерседес» претендовал на награду в категории «Команда года», но уступил чемпионам Европы по футболу – сборной Италии.

Легендарный мотогонщик Валентино Росси получил специальный приз «Икона спорта». В прошлом году Росси завершил карьеру в MotoGP.

Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох

13-летняя британка взяла бронзу в скейтбординге. В прошлом году она чуть не погибла из-за падения с 4,5 метров

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