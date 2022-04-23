Формула-3. Имола. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 9-й

Пилот Франко Колапинто выиграл первую гонку «Формулы-3» в итальянской Имоле.

Победа стала первой для гонщика и его команды в «Ф-3». Колапинто стартовал с поула, однако упустил лидерство на старте. Гонку, неоднократно прерывавшуюся инцидентами, с первого круга возглавлял Кайо Коллет. Пилот «МП Моторспорт» пропустил Колапинто на последнем круге, после чего столкнулся с Исаком Хаджаром («Хайтек») и вылетел в гравий. Хаджару удалось завершить гонку – он стал пятым.

Второе место на финише вырвал гонщик «АРТ» Виктор Мартен, опередивший Джека Кроуфорда из «Премы». Российский пилот «МП Моторспорт» стартовал 15-м и завершил заезд девятым – в шаге от очковой зоны.

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Мартен увеличил отрыв в чемпионате – на счету пилота «АРТ» 33 очка. Его преследуют Артур Леклер (24 балла), Колапинто (22), Оливер Бирман (17) и Греруар Соси (15). Смоляр располагается на десятой строчке с восемью очками.

Формула-3. Имола. Квалификация. Мэлони выиграл поул, Смоляр – 15-й

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