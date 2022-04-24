«Ред Булл» сделал дубль впервые с 2016 года

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли первые две позиции по итогам Гран-при Эмилии-Романьи.
Ферстаппен по ходу уик-энда выиграл квалификацию, спринт и гонку. Также Макс получил балл за лучший круг.
Дубль в Имоле стал для команды первым с Гран-при Малайзии-2016: тогда этап выиграл Даниэль Риккардо, а Ферстаппен финишировал вторым. Ранее команда 16 раз занимала первое и второе места усилиями Себастьяна Феттеля и Марка Уэббера в 2009-2013 годах.
Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Норрис – 3-й, Леклер – 6-й
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