Гюнтер Штайнер: «ФИА ничего не найдет по поводу копирования «Хаасом» болида «Феррари»

Руководитель «Хааса» отвергает подозрения в нелегальном сотрудничестве с «Феррари».

Как сообщило издание Auto Motor und Sport, три команды попросили Международную автомобильную федерацию (ФИА) проверить сходства между машинами «Феррари» и «Хааса». С прошлого сезона американская команда использует базу в Маранелло рядом со строениями «Феррари». Техническое подразделение «Хааса» возглавляет бывший специалист Скудерии Симоне Реста.

«Мы все делаем в рамках регламента. Я говорил ФИА: «Ребята, приходите сюда каждый день, у нас все в соответствии с правилами». На нашей базе в Маранелло им рады – если они что-то найдут, мы это улучшим. Но ФИА ничего не обнаружит по поводу копирования болида.

Они слишком часто заходят, чтобы это могло произойти. Я им сказал: «Контролируйте что угодно, приходите, когда хотите, всегда пожалуйста», – заявил Штайнер.

Три команды «Ф-1» попросили ФИА расследовать сходства между болидами «Феррари» и «Хааса» (AMuS)

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