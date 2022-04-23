Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье 24 апреля в Имоле пройдет четвертая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Эмилии-Романьи. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

24 апреля 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Фернандо Алонсо («Альпин»)

10. Мик Шумахер («Хаас»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Юки Цунода («Альфа Таури»)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)*

* – Чжоу начнет гонку с пит-лейн – механики и инженеры, работая над починкой болида «Альфа Ромео», нарушили правило закрытого парка.

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