Кирилл Дементьев: «Можно провести гонки на комбайнах на призы Лукашенко на «Сочи Автодроме»

Кирилл Дементьев порассуждал о причинах отмены .

Этап в Сочи, который был запланирован на сентябрь, потерял место в календаре «Формулы-1». Контракт на проведение гонок под Санкт-Петербургом с 2023 года также был разорван.

«В данном случае заботилась о своей репутации, которая и так неидеальная в западном мире. Большое количество гонок «Формула-1» стала проводить с странах, так сказать, «с душком», по крайней мере с точки зрения соблюдения прав человека и прочего.

Во-вторых, , предыдущий президент, был замечен в огромных симпатиях к Путину, делал огромное количество неполиткорректных заявлений и немножко тоже подмочил репутацию «королевы автогонок». Поэтому сейчас они пытаются быть святее папы римского», – сказал футбольный комментатор в интервью блогеру Илье Варламову.

Комментатор также предложил альтернативу Гран-при «Ф-1»: «Можно провести гонки на комбайнах на призы Александра Лукашенко на трассе в Сочи. По-моему, очень хорошая идея».

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