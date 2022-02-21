Уход Маси, серебряный «Мерседес», проблемы «Ред Булл» с обкаткой, «Андретти» рвется в «Ф-1» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» за последнюю неделю.

1. Майкл Маси покинул пост гоночного директора «Ф-1», его заменят сразу два специалиста – Нильс Виттих из ДТМ и Эдуардо Фрейтас из WEC. Комментатор Алексей Попов назвал перестановки «подарком для «Мерседеса» после скандального Гран-при Абу-Даби-2021. Впрочем, решение поддержали все команды, что подтвердил и руководитель «Феррари» Бинотто.

2. Продолжаются презентации болидов на сезон-2022. «Феррари» окрасилась в красный и черный, «Мерседес» вернул серебряную ливрею, а «Уильямс» впервые убрал лого Сенны. Все три команды уже опробовали новые машины на трассе.

3. Погода испортила обкатку «Ред Булл»: австрийцы втайне провели сессию, но Перес не сел за руль из-за сильного ветра в Сильверстоуне, утверждает RacingNews365. Но есть и хорошие новости: команда Ферстаппена почти договорилась с «Порше» по поводу поставки моторов с сезона-2026.

4. «Андретти» намерена выступать в «Ф-1» с 2024 года. Майкл Андретти планирует создавать болиды в США и взять как минимум одного американского гонщика. Легендарный бренд уже обратился в ФИА, но Федерация пока не рассматривает заявку.

5. Сафнауэр стал руководителем «Альпин». Ранее французская команда переманила у «Астон Мартин» титульного спонсора BWT.

6. Поправки в регламент «Ф-1»: с 2022 года гонщики будут свободно выбирать шины для старта Гран-при. Изменилась и система начисления очков за спринты.

7. Албон показал шлем для выступлений за «Уильямс» с огромным лого «Ред Булл».

8. «Альфа Ромео» протестировала болид до официальной презентации – в камуфляжной ливрее и с лого собачьей мем-криптовалюты.

9. Близятся тесты в Барселоне (23-25 февраля). Мазепин первым сядет за руль «Хааса», Феттель начнет заезды за «Астон Мартин».

🔔 График презентаций болидов 2022 года

🏎️ График первых предсезонных тестов «Формулы-1» 2022 года

Яркие цитаты

Джордж Расселл: «У Хэмилтона отняли восьмой титул «Ф-1»

Льюис Хэмилтон о ФИА: «Доверия можно лишиться по щелчку пальцев, а вот чтобы заслужить его нужно время»

Дженсон Баттон: «Ферстаппен хочет выиграть второй титул и доказать, что дело не в Маси»

Льюис Хэмилтон о том, что его шины «умерли»: «Так можно запутать свою команду, грань очень тонка»

«Хэмилтон или Ферстаппен? Ферстаппен». Норрис ответил на блиц-вопросы

Sports.ru анализирует технические особенности и ливреи новых болидов «Ф-1»

У «Мерседеса» меганизкий нос, уникальное волнистое днище и крошечные радиаторы. Чемпионы сменили черный цвет на серебряный – вышло здорово, но не слишком оригинально

«Феррари» совершила прорыв в конструкции болида и вернула культовую расцветку из 1990-го

«Уильямс» переизобрел компоновку охлаждения и выбрал классику минимализма для ливреи