Маттиа Бинотто об уходе Маси: «Для всех нас это не стало сюрпризом, в обсуждении принимали участие все команды»

Руководитель «Феррари» прокомментировал решение ФИА заменить на посту гоночного директора «Формулы-1».

В сезоне-2022, согласно заявлению ФИА, функции Маси возьмут на себя два специалиста – гоночный директор ДТМ Нильс Виттих и гоночный директор WEC Эдуардо Фрейтас. Сам же Маси получит другую должность в структуре ФИА.

«Для всех нас это не стало сюрпризом, ситуация была проанализирована и в обсуждении принимали участие все команды. Все события финала сезона на Гран-при Абу-Даби были тщательно проанализированы и много раз проговорены, обсуждения были глубокими.

И думаю, что факт того, как много времени ушло на анализ ситуации и принятие решения показывает, насколько это был сложный вопрос, в котором не было очевидных решений.

Очень сложно было определить, что же именно пошло не так и где были допущены ошибки и были ли они вообще. Безусловно, принимая такие решения в горячке сражения, ты находишься под огромным давлением. Явно лишними были и переговоры команд непосредственно с гоночным директором.

Ситуация была неочевидная, принять решение очень непросто. Мы должны доверять ФИА – доверять ее независимости и способности принимать верные решения. В этом отношении мы можем лишь обеспечить свою поддержку», – рассказал Бинотто.

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