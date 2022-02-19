Льюис Хэмилтон о том, что его шины «умерли»: «Так можно запутать свою команду, грань очень тонка»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как запутывает соперников жалобами на шины.
Фраза Хэмилтона «Боно, мои шины умерли», адресованная инженеру Питеру Боннингтону, стала легендарной. Льюис ответил на вопрос, когда его реплики несут в себе прямой смысл, а когда являются блефом.
«Худшее, что может случиться – ты запутаешь собственную команду, так что нужно быть осторожным (смеется). В какие-то моменты все складывалось в нашу пользу, но грань очень тонка.
Все команды слушают переговоры друг друга, чтобы понять, когда гонщики заедут на пит-стоп. И обычно меня зовут в боксы как можно позже, в предпоследнем или последнем повороте, чтобы соперники не успели отреагировать. Это маленькие хитрости, мне очень они нравятся», – признался семикратный чемпион «Формулы-1».
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