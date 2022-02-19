«Андретти» планирует создавать болиды новой команды «Ф-1» в США и открыть базу в Англии

поделился подробностями о создании новой команды «Формулы-1». Чемпион «Формулы-1» 1978 года сообщил, что одна база «Андретти» расположится в Англии, а другую планируется построить в Индианаполисе – болиды будут создаваться в США. Накануне стало известно, что Майкл Андретти подал заявку на создание команды «Ф-1» в ФИА.

Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды «Ф-1» в 2024 году

«Майкл довольно давно над этим работает, но он пошел другим путем, когда не нашел команду, которую можно купить. Если заявку одобрят, он готов идти дальше. Пока этого не произошло.

Здание [в Индианаполисе] будет отдельным [от базы команды «Индикара»], но они будут работать под одной большой крышей – вместе, но в то же время самостоятельно. У Майкла есть все необходимое [для одобрения ФИА]. У него серьезные намерения, но теперь все в руках и команд «Формулы-1». Это не какая-то прихоть или действия ради галочки. Все по-настоящему. Если Майкл на что-то нацелится, то не остановится. Он объединил усилия с подходящими людьми, которые поддержали идею, и все делает правильно», – сказал Андретти.

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