«Уильямс» не поместил лого Сенны на ливрею впервые с 1994 года

В «Уильямсе» приняли решение отказаться от логотипа Айртона Сенны при создании ливреи болида 2022 года FW44.

Лого в виде буквы S присутствовало на каждой машине «Уильямса» с момента трагической гибели трехкратного чемпиона «Формулы-1» в 1994 году за рулем FW16.

Pour ceux qui savent pas le logo Senna est présent sur la williams depuis 1995 pour rendre hommage au brésilien https://t.co/1oKcsHFXxe pic.twitter.com/ZJxIiwVdxg — Feurisson (@FeurissonG) February 15, 2022

Руководитель команды Йост Капито объяснил изменения:

«Мы решили двигаться в будущее. У нас новая эра, новая машина. Мы также обновили свой музей, где есть специальное место в память об Айртоне. Думаю, нужно смотреть в будущее, а не показывать гонщикам S каждый раз, когда они садятся в машину, напоминая о произошедшем. Я считаю, что пришло время идти дальше. Мы очень чтим Сенну и можем отдать ему дань памяти в музее».

Капито сообщил, что команда продолжит поддерживать фонд , созданный сестрой гонщика:

«Мы не советовались с семьей, однако работаем с фондом и продумаем, как можно поддержать его больше».

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