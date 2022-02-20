ФИА пока не рассматривает заявку Андретти на создание команды в «Формуле-1» (The Race)

В прокомментировали подачу заявки со стороны на создание команды «Формулы-1» и выступления в чемпионате, начиная с 2024 года.

По словам представителя ФИА в ответ на запрос The Race, в данный момент Федерация формально не начинала процесс рассмотрения поданных заявок со стороны потенциальных новых команд.

Последний раз новая команда появлялась в «Формуле-1» в 2016 году – тогда свои выступления в чемпионате начал «Хаас». При этом одобрению заявки предшествовал длительный процесс оценки финансовой состоятельности и технических возможностей владельцев новой команды.

При этом заявка «Хааса» была подана и была рассмотрена только после того, как ФИА сделала соответствующее объявление и пригласила потенциально заинтересованных в участии в «Формуле-1» команды подавать свои заявки.

«В настоящее время ФИА не имеет возможности рассматривать или комментировать заявки или проявление интереса к участию в «Формуле-1» со стороны потенциальных новых команд», – говорится в заявлении представителя ФИА.

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